Adesanya s’excuse pour la conversation sur les ordures de la «tour jumelle» du 11 septembre

Israel Adesanya a eu un vrai coup de fouet ce week-end quand il a fait un choix de smacktalk terrible, abandonnant une référence au 11 septembre lors d’une conférence de presse de l’UFC 248 à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

“C’est un gars que personne ne veut combattre”, a déclaré Adesanya. “Boogeyman, tout le monde ne cesse de répéter, même Darren Till,” Je vais combattre n’importe qui sauf Yoel. “Genre, pourquoi? Je l’ai vu se faire bercer. Je l’ai vu s’arrêter. Je l’ai vu ensanglanté. Je l’ai vu pleurer. Je vais le faire pleurer. Il est humain comme tout le monde, et tout le monde aime faire ce mythe, “Oh, il est en acier, comme donner un coup de pied à l’acier”, ou vous le frappez et il ne tombe pas. Je vais le toucher assez de fois. Je le toucherai assez de fois et finalement il s’effondrera comme les tours jumelles. “

La ligne est devenue assez maladroite devant sa foule de sa ville natale et il n’a pas fallu longtemps pour que les diss insensibles voyagent à travers le monde où les gens ressentaient différents niveaux de colère à son sujet. L’un des rivaux de Adesanya, Paulo Costa, a réagi en déclarant: «Vous êtes un morceau de merde dégoûtant. Comment osez-vous faire une blague irrespectueuse des milliers de morts et des pompiers et policiers héroïques. Je vais vraiment te tuer, sale kiwi. »

Adesanya

Vous êtes une merde dégoûtante. Comment osez-vous faire une blague irrespectueuse des milliers de morts et des pompiers et policiers héroïques? Je vais vraiment vous tuer, sale kiwi pic.twitter.com/1vtaqDbozx

– Paulo Costa (Borrachinha) (@BorrachinhaMMA) 22 février 2020

Il n’a pas tort que ce soit irrespectueux, mais cela semble toujours un peu égoïste étant donné leur boeuf. La réaction qui semblait vraiment faire comprendre à Israël qu’il avait franchi une ligne? Un des commentaires dans un post Instagram d’un fan de New York. Adesanya l’a présenté dans un message d’excuses sur ses propres réseaux sociaux.

“En tant que natif de New York, j’ai été témoin de ce jour-là, peu m’importe si c’était il y a 119 ans”, a écrit l’utilisateur Instagram. “Des conneries dont tu ne plaisantes pas.”

“MAIS … je ne fais pas partie de ces indignations qui annulent les branlettes”, a ajouté le commentaire. «Izzy est toujours mon gars, il est juste allé trop loin avec ce commentaire et je comprends pourquoi cela arrête certaines personnes. Les gens disent que s ** t sans réfléchir, ne fait pas d’eux une mauvaise personne. Je suis sûr que s’il le pouvait, il reviendrait et ne le répéterait pas. “

“Le commentaire de la dernière histoire résume ce que je ressens à propos de cette situation”, a écrit Adesanya. «Je n’ai jamais fait de plaisanterie sur les personnes qui meurent ni fait la lumière sur le tragique événement du 11 septembre. J’étais simplement en train de divaguer et mon cerveau a travaillé plus vite que ma bouche en un instant pour choisir le mauvais euphémisme. Vous parlez au micro suffisamment de fois et vous allez manquer la marque avec quelques mesures. Je l’ai fait sur celui-ci et pour cela je suis désolé. Je serai plus prudent à l’avenir avec mes mots. “

Que pensez-vous des excuses d’Adesanya, Maniacs?