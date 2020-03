Adesanya vs Costa commence à se réchauffer: “Je vais l’endormir”

Alors que Israel Adesanya a tenu le Championnat du monde des poids moyens UFC 248, Paulo Costa C’était parmi le public. Le Brésilien se positionne comme un nouveau challenger du titre depuis des mois. Ce n’était pas hier soir car il se remet d’une blessure.

Adesanya vs Costa commence à se réchauffer

Mais ce sera dans la prochaine défense du titre d’Adesanya et Le monarque voulait lui envoyer un message il suffit de terminer le PPV (via MMA Junkie).

«Tout se passe comme prévu, mais Maintenant, j’ai ce combat plus présent que jamais. Parce que je vais affronter un gars qui vient pour moi, qui va me presser, qui va me donner un bon combat.

«Je sais comment ce combat va se dérouler. Je vais l’endormir. J’en ai déjà vu d’autres comme lui. J’ai eu de nombreux combats de kickboxing. Je vais l’assommer. Juillet est mon mois d’anniversaire, donc c’est une date qui me semble bien. »