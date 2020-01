Adesanya: Yoel Romero n’est pas aussi coriace que Kelvin Gastelum – “Je vais vous faciliter la tâche”

Israel Adesanya, champion en titre des poids moyens du Championnat de combat ultime (UFC), a déjà fait face à une compétition assez difficile à 185 livres, y compris son combat pour l’unification du titre contre Robert Whittaker à l’UFC 243 en octobre dernier.

Mais ne comptez pas “The Reaper” comme le combat le plus difficile de sa carrière dans l’Octogone.

Nous ne devrions pas non plus nous attendre à ce que le concurrent de poids moyen de longue date, Yoel Romero, gagne cette distinction lorsqu’il essaie de renverser Adesanya lors de l’événement principal de l’UFC 248 en cinq rounds à la carte (PPV) en mars à Las Vegas, Nevada.

“J’ai eu des tests difficiles », a déclaré Adesanya à Submission Radio. «En ce moment, je pense toujours que Kelvin (Gastelum) a été mon combat le plus difficile jusqu’à présent physiquement. Mentalement, Anderson Silva a été mon combat le plus dur jusqu’à présent. Mais on verra. Cela reste à dire. Je ne pense pas qu’il (Romero) va l’être. Par exemple, la façon dont le match se déroule, je ne pense pas vraiment qu’il le sera. Je pense qu’il va être assez – pas facile, mais je vais le faire paraître facile. “

Romero est principalement mystique et musclé, si l’on en juge par ses performances les plus récentes. Alors que ses victoires à élimination directe sur Luke Rockhold et Chris Weidman étaient impressionnantes, “Soldier of God” n’a pas réussi à battre Whittaker dans une paire de combats pour le titre de l’UFC.

Et le Cubain a pondu un œuf contre Paulo Costa lors de sa dernière sortie.

Adesanya reste invaincu dans sa carrière en arts martiaux mixtes (MMA) à 18-0 et il est peu probable qu’il organise des «super combats» entre divisions (comme celui-ci) jusqu’à ce qu’il débarrasse la photo du titre de 185 livres de Romero et Costa.