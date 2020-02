Adriano Moraes contre Demetrious Johnson, titre de l’événement inaugural de la série ONE Infinity

Avec une nouvelle série d’événements prévue, ONE Championship se tourne vers Infinity et au-delà.

Jeudi, la promotion a annoncé la série ONE Infinity, qui commence avec ONE Infinity 1 en vedette par le champion poids mouche (135 livres) Adriano Moraes défendant son titre contre l’ancien champion de l’UFC et vainqueur du Grand Prix poids mouche Demetrious Johnson.

Selon un communiqué de presse, un événement typique de la série ONE Infinity comprendra trois combats de championnat du monde et un minimum de 12 champions du monde en action ainsi que des super-combats.

Le lieu et la date du combat Moraes-Johnson annoncé précédemment ont également été modifiés, passant d’un spectacle du 11 avril à Chongqing, en Chine, à un spectacle du 10 avril à Jakarta, en Indonésie. Cette modification a été apportée en raison de préoccupations concernant le nouveau coronavirus.

La sortie de ONE comprend un calendrier des événements mis à jour pour 2020, qui peut être vu ci-dessous:

Singapour – 28 février

Ho Chi Minh, Vietnam – 20 mars

Jakarta, Indonésie – 10 avril

Kuala Lumpur, Malaisie – 17 avril

Manille, Philippines – 29 mai

Jakarta, Indonésie – 5 juin

Shanghai, Chine – 20 juin

Singapour – 3 juillet

Bangkok, Thaïlande – 10 juillet

Manille, Philippines – 14 août

Singapour – 4 septembre

Jakarta, Indonésie – 11 septembre

Kuala Lumpur, Malaisie – 18 septembre

Ho Chi Minh, Vietnam – 2 octobre

Bangkok, Thaïlande – 9 octobre

Tokyo, Japon – 25 octobre

Pékin, Chine – 31 octobre

Singapour – 20 novembre

Jakarta, Indonésie – 4 décembre

Manille, Philippines – 11 décembre

Kuala Lumpur, Malaisie – 18 décembre