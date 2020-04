Adriano Moraes: Demetrious Johnson méritera une revanche après UN combat pour le titre

Un combat pour le championnat des poids mouches entre Adriano Moraes et Demetrious Johnson a été déplacé de Chine en Indonésie puis aux Philippines en raison de la pandémie de COVID-19, et le roi incontesté du championnat ONE espère toujours que cela se produira le 9 mai.

Moraes, qui se préparait à l’origine à affronter l’ancienne légende de l’UFC le 11 avril, s’entraîne à la maison depuis que l’American Top Team a fermé ses portes en Floride au milieu de la nouvelle épidémie de coronavirus. Avec une commande de séjour à domicile en vigueur pour l’ensemble de l’État pendant au moins 30 jours, Moraes devra continuer comme ça pendant un certain temps.

“Il a été reporté au 29 mai aux Philippines, mais nous ne savons pas si cela se concrétisera”, a déclaré Moraes à MMA Fighting.

Avec deux mois avant l’événement, il pense que «tout ira bien, reviendra à la normale, et nous pourrons combattre à Manille» malgré le fait que les Philippines ont enregistré 2 311 cas et 96 décès causés par le coronavirus comme du mercredi.

S’entraînant à la maison pour rester en forme et utilisant son temps libre pour méditer et étudier l’anglais, «Mikinho» a perdu une bonne source de revenu quand il a dû arrêter d’enseigner des cours privés dans le gymnase. Cela dit, Moraes “gardera son esprit fort et continuera à faire ce qui doit être fait” pour se préparer à sa prochaine défense du titre.

“Nous sommes nés pour cela”, a-t-il déclaré à propos de sa carrière de combattant. «Nous devons être prudents, bien sûr, mais nous ne pouvons pas nous asseoir et nous inquiéter en attendant un monde meilleur. Nous devons continuer d’avancer.

«Je continue de m’entraîner ici parce que ce combat pourrait avoir lieu n’importe où dans le monde, et je dois être prêt, peu importe qu’il y ait des gens qui le regardent ou non. Je serai prêt à le combattre le 29 mai. “

Combattre une légende comme “Mighty Mouse” est une énorme opportunité qui “rendait tout digne”, a-t-il dit, et c’est un combat qui a du sens. Johnson a obtenu un coup de feu à la ceinture de Moraes après avoir remporté le grand prix ONE flyweight lors de sa première année dans la promotion, mais le détenteur du titre en titre se sent négligé.

“Je me sens exactement comme Amanda Nunes lorsqu’elle a combattu Ronda Rousey”, a déclaré Moraes. «Amanda défendait son titre, mais Ronda était celle choyée par les médias et les autres. C’est la même chose pour moi. Je m’attends également à ce que tout cela se termine exactement de la même manière [laughs]. “

Le produit américain Top Team, âgé de 30 ans, a remporté neuf des 12 victoires sous la bannière ONE Championship et détient un record de 18-3 dans le sport, chacune de ses pertes ayant été prise par décision partagée. Peu importe comment se déroulera son prochain combat, “Mikinho” pense qu’il sera de nouveau opposé à Johnson en 2020.

“Je crois que, peu importe qui sort en tant que champion, celui qui perd méritera un match revanche”, a déclaré Moraes. “Pourquoi maintenant? Nous sommes deux grands athlètes qui ont remporté beaucoup d’or, et je pense qu’une revanche sera indiscutable. Une victoire sur lui me place parmi les meilleurs masselottes au monde et m’aide également pour de futurs projets. »

Le dernier événement du championnat ONE s’est tenu à huis clos en Asie en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, et Moraes imagine un scénario intéressant s’ils doivent continuer sans fans dans l’arène.

“Il ressemblait à ces vieux combats de gangs”, a déclaré Moraes en riant. «Vous apportez votre équipage et j’apporte le mien et nous nous rencontrons tous les deux au centre. Vous pouvez mieux entendre vos cornermen. Il apporte cette vieille ambiance tudo vale, ceux derrière les portes fermées des défis dans le gymnase. “