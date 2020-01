Adriano Moraes espère enfin décrocher un contrat de sponsoring avec une victoire sur Demetrious Johnson

UN détenteur du titre de poids mouche Adriano Moraes a dû attendre un an sur la touche pendant que Demetrious Johnson faisait ce qu’il était censé faire, à savoir remporter le grand prix de la promotion.

Ils devraient enfin se rencontrer pour la ceinture des poids mouches le 11 avril en Chine, et Moraes est heureux de l’opportunité de se mesurer à l’un des plus grands artistes martiaux mixtes de la planète – et de gagner de l’argent.

Moraes était sans doute le meilleur poids mouche à avoir jamais combattu à l’intérieur de la cage de ONE avant que “Mighty Mouse” ne rejoigne la société en 2019. Il a capturé la ceinture en 2014 et l’a perdue deux fois dans des revers de décision partagés.

Johnson est un test plus important, et qui pourrait mener Moraes à un niveau différent sur le plan commercial avec une victoire.

“Je ne sais pas ce qui pourrait arriver dans ma vie”, a déclaré Moraes à MMA Fighting. «Quand je regarde en arrière et que je vois que j’ai six ceintures de championnat ONE, il y a toujours quelque chose qui a changé. J’ai pu venir aux États-Unis; c’est plus facile d’obtenir mes documents maintenant que je suis un athlète de haut niveau reconnu dans le monde entier. Je crois qu’une victoire sur Demetrious me place définitivement dans le courant dominant. Je peux trouver des sponsors, quelque chose de plus sur le plan commercial. Je saisirai toutes les opportunités dont je dispose pour gagner plus d’argent. »

Dans l’état actuel des choses, Moraes n’a pas de sponsors menant au plus grand combat de sa carrière le 11 avril. Depuis qu’il a battu Geje Eustaquio pour regagner sa ceinture il y a un an, Moraes a obtenu de l’argent de la promotion asiatique et a fait de l’argent supplémentaire enseigner des cours privés à American Top Team.

“Demandez à n’importe quel athlète, il est difficile de rester un an sans se battre”, a déclaré Moraes, qui ne faisait pas partie du grand prix de la société l’année dernière. «DJ sort de trois combats (en 2019), il a certainement fait beaucoup d’argent, donc il a certainement de l’argent à investir dans son camp. Je ne le fais pas, malheureusement, parce que je n’ai pas combattu depuis longtemps. Mais mon corps est frais. “

Moraes dit qu’il a réussi à obtenir un meilleur accord avec ONE Championship pour sa prochaine défense du titre, mais la négociation n’a pas été facile. Le fait est que, même s’il est le champion incontesté, Johnson est le plus grand nom et le «côté A» du côté des entreprises.

“C’est drôle – je ne sais pas si c’est si drôle parce que même la promotion me traite comme ça”, a déclaré Moraes. «J’ai l’impression d’être le candidat ici. Cela ne m’affecte pas. Je suis vraiment content que ce soit comme ça, donc je reste juste sous le radar et je travaille sur ce qui doit être fait. Je pense que c’est drôle que les gens me voient comme le gars qui défie Demetrious pour la ceinture. La promotion elle-même, lorsque nous avons négocié ce combat, c’était une douleur dans le cul à cause de cela. Je suis le concurrent maintenant. “

Il a été difficile de parvenir à un accord entre toutes les parties sur une date, a déclaré Moraes, mais elle a finalement été fixée au 11 avril. “Je voulais me battre plus tôt, mais je suis le concurrent maintenant et je ne peux pas choisir”, a-t-il dit en riant. Au final, le talent brésilien affirme avoir eu une augmentation de salaire pour affronter «le meilleur athlète du monde».

“Il est le meilleur combattant livre pour livre dans le MMA”, a déclaré Moraes. «Nous avons dû conclure un accord qui était bon pour tout le monde.»

Moraes a accumulé un record respectable de 9-3 dans le cadre du ONE Championship depuis 2013, avec six victoires de soumission et toutes ses défaites via une décision partagée. Johnson, 3-0 à ONE, est resté invaincu en 14 combats après être passé à 125 livres avant de perdre une décision serrée face à Henry Cejudo lors de sa dernière apparition à l’UFC.

L’UFC n’a pas encore couronné un nouveau champion des poids mouches après que Cejudo a abandonné la ceinture. Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo concourront pour le titre vacant le 29 février, mais Moraes pense que le meilleur poids mouche de la planète sera celui qui gagnera à Chongqing, en Chine.

“J’ai toujours fait un excellent travail en Asie”, a déclaré Moraes. «Mes pertes ont toujours été controversées et je sais que j’ai un énorme potentiel. Mais je suis un peu caché parce que je me bats en Asie depuis sept ans. Je crois que ce sera mon moment de montrer au monde ce que je peux faire. J’ai dû combattre quelqu’un de célèbre pour le montrer.

«Une victoire sur DJ me fait entrer dans le courant dominant, d’autres fans apprendront à connaître mon travail. Je suis un combattant américain de la meilleure équipe et je m’entraîne avec des athlètes qui sont super célèbres. C’était ce dont j’avais besoin, pour combattre quelqu’un de célèbre, et je suis heureux que ce super athlète soit Demetrious Johnson, une légende. C’est un immense honneur pour moi. “

Johnson n’a perdu que trois hommes en 34 combats professionnels (Cejudo, Dominick Cruz et Brad Pickett), mais Moraes pense qu’il apporte des défis uniques à la table. Premièrement, il jure de ne pas «avoir peur de son nom comme tout le monde». Deuxièmement, il est convaincu que ses talents de frappeur et de grappin suffiront à le battre «à la manière de Marco Ruas».

“S’il veut lutter, je le battrai”, a déclaré Moraes. “S’il veut se lever et échanger, je vais me débattre. Il n’y a pas de secret. J’essaie toujours de finir mes adversaires, d’autant plus que les juges de ONE Championship ne sont jamais du côté des Brésiliens [laughs]. Nous n’avions jamais fini avant, mais je ne pense pas qu’il ait jamais combattu quelqu’un comme moi. J’irai pour la finition à tout moment. Ce combat ne durera pas cinq tours. “