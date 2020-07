Affiche et bannière officielles pour Whittaker vs Till sur Fight Island

UFC Fight Night: Whittaker vs Till qui se tiendra le 25 juillet et récemment, la société a publié l’affiche officielle. Il a non seulement les deux protagonistes du combat stellaire mais aussi les quatre combattants qui prendront part aux deux autres combats plus intéressants de cet événement: Shogun vs Nogueira 3 et Werdum vs Gustafsson.

Affiche pour Whittaker vs Till

L’ancien champion du monde des poids moyens de l’UFC et « Gorilla » vont concourir, bien que ce ne soit pas officiel, un futur tir sur le titre de votre division. Le premier veut reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le championnat lors de sa dernière visite dans l’octogone. Le second est avant son deuxième combat dans la catégorie après avoir triomphé à ses débuts.

C’est aussi l’affiche complète du spectacle qui sera présenté à Abu Dhabi.

Star Fights

Robert Whittaker contre Darren Till

Shogun Rua contre Antônio Rogério Nogueira

Alex Oliveira contre Peter Sobotta

Fabrício Werdum contre Alexander Gustafsson

Danny Roberts contre Nicolas Dalby

Combats préliminaires

Tom Aspinall contre Jake Collier

Justin Tafa contre Raphael Pessoa

Mike Grundy contre Movsar Evloev

Bethe Correia vs Pannie Kianzad

Nathaniel Wood contre Umar Nurmagomedov

Ramazan Emeev vs Shavkat Rakhmonov