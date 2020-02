Ah! Voici Deontay Wilder disant à Joe Rogan qu’il s’entraîne et s’entraîne avec un gilet de 45 livres (vidéo)

Deontay Wilder a soulevé plus de quelques sourcils après avoir imputé sa perte de septième ronde par KO à Tyson Fury samedi dernier (29 février) à sa tenue de débrayage, qui, selon «The Bronze Bomber», pesait plus de 40 livres et zappait son énergie alors qu’il descendait le ring.

Mais sa raison pour le manque de sortie offensive aura maintenant un peu moins de poids (jeu de mots voulu), comme une séquence a émergé de Wilder révélant une fois sur le podcast Joe Rogan Experience qu’il est habitué à s’entraîner à pleine vitesse avec un gilet de 45 livres sur .

«Nous voulons activer les muscles à contraction rapide. Nous faisons tout à grande vitesse. Si je fais quelque chose qui consiste à bouger mes pieds, nous sprintons », a déclaré Wilder. “Et je porte un gilet de 45 livres sur moi aussi dans tous mes exercices et tout ce que je fais pour avoir ce poids supplémentaire sur moi.”

Certes, nous ne disons pas que Wilder ne s’épuise pas après ses séances d’entraînement, mais on pourrait supposer qu’il serait habitué au poids supplémentaire, et une promenade sur le ring ne devrait pas avoir d’effet majeur sur ses jambes. Bien qu’il ait été abandonné par Fury et se soit fait exploser suffisamment pour forcer le coin de Wilder à jeter l’éponge, Deontay est catégorique: «Gypsy King» ne l’a pas blessé.

Néanmoins, Wilder s’en tient à son histoire, et nous ne le verrons probablement pas porter un autre costume extravagant de 40000 $ lorsque les deux grands hommes se disputeront plus tard cette année.