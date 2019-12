Aie! «Korean Superboy» publie des photos avant et après de la chirurgie d'un bras cassé

"Korean Superboy" est super blessé.

Cela a été une couple d'années pour le poids plume de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), Doo Ho Choi, 28 ans, qui n'a concouru que trois fois au cours des trois dernières années et s'est révélé vide à chaque apparition.

Cela inclut la défaite technique du week-end dernier contre Charles Jourdain à l'UFC Busan en Corée du Sud, à Choi. Malheureusement, l'arrivée au deuxième tour (faits saillants) est également venue avec une aile cassée, suffisamment grave pour nécessiter une intervention chirurgicale.

Découvrez ses photos avant et après intégrées ci-dessus.

"Merci pour vos fans de soutien, votre famille, vos amis et votre équipe", a écrit Choi. «Je suis désolé, je pense que je dois beaucoup réfléchir à tout cela. Tout d'abord, je dois me faire opérer et réfléchir beaucoup pendant que je me repose. »

Choi (14-4) devait faire de grandes choses à 145 livres, tout comme son compatriote Chan Sung Jung. Malheureusement, "Korean Superboy" n'a pas pu profiter de la séquence de trois victoires consécutives qui a ouvert sa carrière dans l'Octogone.

Pour les résultats complets de UFC Busan et le play-by-play, cliquez ici.