AJ Agazarm évalue les progrès après un an en MMA

LOS ANGELES – Il y a presque un an jour pour jour, AJ Agazarm a fait ses débuts en MMA.

Samedi soir au Bellator 238, la ceinture noire brésilienne de jiu-jitsu Agazarm (2-1 MMA, 2-1 BMMA) entre dans la cage pour son quatrième combat. Le protégé des frères Diaz pense qu’il a parcouru un long chemin au cours de la dernière année.

Mercredi, lors de la journée des médias Bellator 238, Agazarm a déclaré à MMA Junkie qu’il avait beaucoup appris sur la façon d’opérer dans et hors de la cage pendant son année de «ceinture blanche».

“Je suis entré dans le MMA avec une ceinture blanche”, a déclaré Agazarm. «J’ai eu la chance d’avoir des ceintures rouges à admirer. Ce fut un voyage. “

Agazarm a déclaré qu’il avait appris l’importance de garder l’esprit ouvert. Chaque sport de combat est différent. Bien qu’il ait eu une carrière très réussie dans le grappling, le MMA a différentes nuances qu’il a retenues.

“La dynamique de tout – je viens d’une grande famille, donc c’est une famille assez dynamique”, a déclaré Agazarm. «Il y a toujours beaucoup de pièces mobiles comme tout le reste. Vous regardez les choses davantage dans leur ensemble. J’essaie de ne pas m’individualiser dans la situation. Il y a beaucoup de combattants sur cette liste. Vous regardez le programme de Bellator au cours des deux derniers mois, ils étaient au Japon, ils étaient à Hawaï, ils étaient partout.

“Ceci est juste une autre émission sur leur calendrier, mais je travaille pour en faire une émission spéciale. C’est pourquoi je travaille sans relâche – pour vous donner quelque chose à signaler (et) donner aux fans quelque chose à regarder. Je vais me donner le meilleur de moi-même dans tout ce que je fais. “

Au Bellator 238, Agazarm affronte son adversaire le plus expérimenté à ce jour, Adel Altamimi. Vétéran du United States Marine Corps, Altamimi (8-6 MMA, 1-1 BMMA) n’a vu les tableaux de bord des juges qu’une seule fois dans sa carrière professionnelle.

“Chaque combat a ses objectifs”, a déclaré Agazarm. «Il y a quelque chose à dire lorsque vous augmentez un peu le feu. Vous mettez le soleil droit dans leurs yeux et vous le faites aussi chaud que possible. C’est comme: «À quel point es-tu bon?» C’est vraiment ce que je vais faire. Je vais commencer avec aussi chaud que possible et le maintenir pendant toute la durée jusqu’à ce qu’il abandonne ou que la cloche sonne. “

Bellator 238 a lieu samedi au Forum à Inglewood, en Californie. La carte principale est diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Consultez l’interview complète d’avant-combat de MMA Junkie avec Agazarm ci-dessus.

