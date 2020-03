AJ McKee déchire LCL et sa participation au GP Bellator poids plume est incertaine

Le prospect des poids plumes du Bellator AJ McKee a déchiré sa LCL lors de son dernier combat et il est douteux de continuer dans le Grand Prix Bellator des plumes.

McKee a battu Derek Campos via un brassard de troisième ronde en quarts de finale du tournoi lors de son dernier combat. Et il l’a fait malgré une déchirure complète de sa LCL dans les 30 premières secondes du combat. Dans un nouveau rapport de Josh Gross de The Atheltic, McKee a déclaré qu’il avait subi une déchirure complète de son LCL, et sa participation continue au Tourmalet est discutable. Découvrez ce que Gross a écrit sur Twitter.

C’était le genou gauche de McKee et c’est arrivé dans les 30 premières secondes du combat à Hawaï. Si vous vous souvenez que Mckee clopinait sur une canne à la carte Bellator à Los Angeles en janvier, il venait de subir une opération. J’en aurai plus avec McKee bientôt sur @TheAthleticMMA.

– Josh Gross (@yay_yee) 4 mars 2020

Nouvelles ici: Je viens de décrocher avec AJ McKee, qui m’a confirmé qu’il avait subi une déchirure complète de son LCL dans le combat avec Derek Campos. Il a été opéré en janvier et se réhabilite dans l’espoir de continuer dans le Bellator 145 GP, mais comme si maintenant on ne sait pas s’il le peut.

C’était le genou gauche de McKee et c’est arrivé dans les 30 premières secondes du combat à Hawaï. Si vous vous souvenez que Mckee clopinait sur une canne à la carte Bellator à Los Angeles en janvier, il venait de subir une opération. J’en aurai plus avec McKee bientôt sur @TheAthleticMMA.

McKee est largement considéré comme l’un des meilleurs espoirs de MMA et a été l’un des favoris pour remporter le tournoi de 145 livres de la promotion. Depuis le lancement de sa carrière professionnelle de MMA en 2015, McKee est un parfait 16-0 avec tous ses combats se déroulant à Bellator. Il est le fils de l’ancien poids léger de l’UFC Antonio McKee.

À ce stade, Bellator n’a pas encore décidé quoi faire avec McKee. Il est censé participer à sa demi-finale plus tard cette année contre Darrion Caldwell, mais son avenir est certainement remis en question après cette malheureuse nouvelle de blessure.

Si AJ McKee ne peut pas continuer dans le Grand Prix Bellator poids plume, qui aimeriez-vous voir le remplacer?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 3/4/2020.