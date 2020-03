AKA Thailand sera la plus grande installation de sports de combat au monde

Bénéficiant déjà d’un vaste espace d’entraînement de 88 000 pieds carrés, AKA Thailand recevra bientôt un nouvel ajout massif.

Sous l’œil vigilant du vétéran de l’UFC et du membre de la distribution de “The Ultimate Fighter 1” Mike Swick, AKA Thailand à Phuket vise à être “le premier complexe d’entraînement de luxe au monde”.

“La route a été longue, mais nous sommes bons et je suis excité”, a déclaré Swick à MMA Junkie. «Nous sommes sur le point de commencer la deuxième phase, donc la prochaine extension, et ce sera unique en son genre. Ça va être quelque chose dont on peut vraiment être fier.

“C’est la partie que j’attendais depuis huit ans et la plus excitée que j’aie jamais été, quoi que ce soit, tout effort, toute partie de ma carrière ou de ma vie, professionnellement. Je suis pompé. Ça me met en Thaïlande, mais au moins je suis sur une île, et c’est sympa. Il y a pire endroit où être. “

Vétéran de l’UFC à 15 reprises, Swick a pris sa retraite après une défaite en 2015 contre Alex Garcia, puis a tourné son attention à plein temps vers le gymnase. Maintenant, il ajoute à l’installation dans l’espoir de la faire devenir «la plus grande installation de sport de combat sur Terre».

L’équipe AKA Thailand MMA restera un objectif central, mais l’installation s’adresse également aux combattants muay thaï, aux civils locaux qui cherchent à rester en forme et aux personnes qui recherchent une expérience de vacances unique dans un lieu exotique.

«Ce sera 100% unique», a déclaré Swick. «Je ne suis pas venu ici dans un pays en développement pour essayer de construire une salle de sport réservée aux combats et répondre uniquement aux combattants. Il n’y a aucune raison de ne pas répondre aux combattants et à tout le monde, de donner à chacun la possibilité de s’entraîner au muay thaï, au MMA, au jiu-jitsu brésilien, au yoga, à la force et au conditionnement – tous ces différents éléments.

«Mon rêve était de construire une salle de sport de rêve, comme le Hard Rock Cafe ou Planet Hollywood des gymnases. En grandissant, chaque restaurant était un restaurant. Il y en avait de bons, il y en avait de mauvais, et puis il y avait Planet Hollywood. C’était l’endroit où vous deviez aller. Ils avaient des célébrités et le facteur informatique, et c’était cool. Je voulais construire un gymnase qui allait me mettre sur la carte comme faisant quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant. “

Bien que Swick se soit dit satisfait de la réussite de son plan d’entreprise, il admet volontiers que sa passion restera avec les combattants qui viennent à Phuket. Il souligne les talents locaux comme le champion des poids coq Rizin Manel Kape et les perspectives montantes Amir Aliakbari et Anastasia Yankova comme preuve du travail accompli.

“Ma passion est les combattants, évidemment”, a déclaré Swick. «Nous venons donc de couronner Manel Kape champion du monde à Rizin. Je l’ai coincé pour ce combat. Il est notre premier champion du monde local chez AKA Thailand. Nous avons quelques autres gars qui se portent bien. Tyron Woodley venait juste de faire son camp, le tuant. Il a ramassé tellement de choses, entraîné comme une bête. H va avoir un combat fou contre Leon Edwards. Il a fait de AKA Thailand son camp de départ pour tous ses combats maintenant. C’est exitant.”

Swick est venu dans un combat de compétition pour un titre UFC lors de sa course octogonale, mais à 40 ans, il est heureux d’admettre que ces jours sont derrière lui. Pourtant, il prévoit de s’impliquer dans le sport dans un avenir prévisible, et il pense que AKA Thailand continuera à se développer non seulement en une installation phare en Asie du Sud-Est, mais aussi pour le monde.

“Je n’ai pas abandonné 10 ans de ma vie pour venir ici et construire juste un gymnase”, a déclaré Swick. “C’était optimiste et audacieux, et j’ai échoué lamentablement à plusieurs reprises, j’ai perdu une tonne d’argent, j’ai dû me regrouper et recommencer, mais j’ai continué obstinément à le poursuivre, et maintenant nous sommes sur la bonne voie, et nous sommes sur le point de commencer cette expansion qui va vraiment nous mettre sur le dos.

“Pour être en mesure de construire quelque chose où vous pouvez réussir et gagner de l’argent et vous amuser en le faisant, et ce que vous fournissez contribue en fait à créer du succès, pas seulement chez les combattants, ce que nous faisons, mais chez tout le monde – les comptables, des cadres, des célébrités, comme Dan Bilzerian, qui vient tout le temps avec son équipe, comme tout le monde qui réalise quelque chose et s’amuse. Je n’arnaque pas les gens en bourse. Je ne vends pas d’assurance. Je me sens vraiment bien dans ce que je suis, et je peux réussir et m’amuser et profiter de la liberté.

«Pour une carrière d’après-combat, à mon avis, je me suis mis en place dans la meilleure situation que je pouvais imaginer, comme ce que je voudrais faire, où je voudrais être et quel genre d’entreprise je voudrais être dans vs être coincé quelque part dans une ornière de quelque chose que je ne veux pas. Donc, ça valait la peine de tomber, de tomber et d’avoir des inconvénients pour en arriver là, et je suis content de l’avoir collé. “

.