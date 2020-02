Al Iaquinta accuse Dustin Poirier de démissionner contre Nurmagomedov lors d’une escarmouche houleuse sur les réseaux sociaux

Image: Dave Mandel / Sherdog.com

Le poids léger de l’UFC, Al Iaquinta, a accusé Dustin Poirier de démissionner contre Khabib Nurmagomedov à l’UFC 242 dans un échange de médias sociaux animé.

Iaquinta et Poirier sont tous deux actuellement sans adversaires et compte tenu du fait que les deux hommes sont classés dans le top 10 à 155 livres, il est fort possible qu’ils se battent ensuite.

Lundi, Iaquinta était au MMA Show d’Ariel Helwani et a appelé Poirier. Après la fin de l’émission, les deux se sont affrontés sur les réseaux sociaux dans un échange houleux.

Découvrez ce que Poirier et Iaquinta se sont écrit sur Twitter ci-dessous.

Faites quelque chose

– Al Iaquinta🗽 (@ALIAQUINTA) 17 février 2020

Combien ai-je abandonné dans le dustin?

– Al Iaquinta🗽 (@ALIAQUINTA) 17 février 2020

Vous appuyez sur vous abandonnez. Tu as abandonné

– Al Iaquinta🗽 (@ALIAQUINTA) 17 février 2020

Hé @ALIAQUINTA s’ils me paient bien et que vous le fassiez à 170 livres, je vous combattrai.

– The Diamond (@DustinPoirier) 17 février 2020

Si ce combat se produit, ce serait un match opposant deux des meilleurs poids légers de l’UFC. Les deux hommes ayant subi une défaite lors de leurs derniers combats respectifs, Poirier et Iaquinta doivent obtenir une grosse victoire pour rebondir et sauter dans la course au titre.

Poirier n’a pas combattu depuis septembre dernier à l’UFC 242 quand il a été éliminé par Nurmagomedov dans une tentative infructueuse de devenir le champion des poids légers de l’UFC. Avant cela, Poirier menait une séquence de six matchs sans défaite avec des victoires de qualité contre Max Holloway, Justin Gaethje, Eddie Alvarez et Anthony Pettis.

Quant à Iaquinta, il a perdu trois de ses quatre derniers combats contre Nurmagomedov, Donald Cerrone et Dan Hooker avec une victoire sur Kevin Lee pendant cette période. Malgré son dérapage actuel de deux combats, il reste l’un des meilleurs poids légers du sport et s’il obtient ce combat de Poirier, une victoire là-bas l’aiderait à réapparaître en tant que meilleur concurrent à 155 livres.

Êtes-vous d’accord avec Al Iaquinta que Dustin Poirier a démissionné contre Khabib Nurmagomedov?

