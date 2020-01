Al Iaquinta affrontera Mike Perry au Submission Underground 11

Les favoris des fans, Al Iaquinta et Mike Perry, s’affronteront dans un match de grappling le mois prochain.

Les deux hommes devraient participer à Submission Underground 11, l’organisation de grappling de Chael Sonnen, qui se déroulera le 23 février au Roseland Theatre de Portland, Ore. Les événements seront diffusés en direct sur UFC Fight Pass.

Iaquinta a perdu ses deux derniers combats MMA, un effort “Fight of the Night” contre Donald Cerrone à l’UFC sur ESPN + 9 en mai, et une décision unanime contre Dan Hooker à l’UFC 243 en octobre. Perry a également perdu ses deux derniers matchs, aux mains de Vicente Luque à l’UFC sur ESPN + 14 en août, et de Geoff Neal à l’UFC 245 en décembre.

La carte de 10 matchs est en vedette par une affaire de tag-team entre Nick Rodriguez et Craig Jones, qui affrontent les poids lourds du PFL Vinny Magalhaes et Kyle Boehm, avec 25000 $ en jeu pour les vainqueurs. Rodriguez a récemment participé à Polaris 12, battant l’ancien champion de l’UFC Luke Rockhold par décision.

Dans le co-événement principal, l’ancien détenteur du titre de Strikeforce, Jake Shields, affrontera Richie Martinez du 10e Planet jiu-jitsu. Également en compétition sur la carte, le poids moyen Bellator Austin Vanderford et l’épouse de Perry, la «Platinum Princess», Danielle Perry.

Les billets pour l’événement sont disponibles sur http://www.cascadetickets.com et peuvent être trouvés localement à Bridge City Fight Shop à Tualatin.

