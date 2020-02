Al Iaquinta appelle Dustin Poirier – “Il pense que son stock d’UFC est plus élevé que ce qu’il est vraiment”

Non Nate Diaz? Aucun problème. Dustin Poirier espérait que le cogneur de Stockton signerait à nouveau sur la ligne pointillée pour être jeté à l’intérieur de l’Octogone après l’échec de leur combat initial en 2018. Mais pour entendre “The Diamond” le dire, il a été informé par les entremetteurs que Diaz n’est pas l’intention de se battre bientôt.

Entrez Al Iaquinta.

Le concurrent Scrappy Lightweight est apparu sur le MMA Show d’Ariel Helwani pour poser le gant après avoir entendu Poirier dire qu’il avait besoin d’un partenaire de danse.

“Il n’a pas de combat à venir, c’est le combat. L’UFC n’a qu’à l’appeler. Je suis presque sûr … J’ai appelé Hunter, j’ai envoyé un texto à Sean Shelby, et j’ai dit que c’était le combat. Je suis à peu près sûr, je ne sais pas, peut-être qu’ils ne l’ont pas offert », a-t-il ajouté.

«Mais s’ils l’ont fait, il a refusé. Dans tous les cas, l’offre est maintenant étendue. Et c’est tout, je pense que c’est un bon combat. “

Poirier (classé n ° 2) n’a pas participé depuis sa défaite contre l’actuel pivot de l’UFC 155 livres, Khabib Nurmagomedov, à l’UFC 242 en septembre dernier via soumission (voir à nouveau ici). Avant cela, “The Diamond” avait remporté quatre matchs de suite contre une rangée d’ennemis de haut calibre assassinés, y compris la capture du titre intérimaire des Lightweight en battant Max Holloway à l’UFC 236.

Malgré cette belle course, Iaquinta dit que Poirier devrait arrêter de boire son propre Kool-Aid et croire que son stock est plus élevé que ce qu’il est vraiment.

“Il n’a rien à venir et il pense que son stock est beaucoup plus élevé qu’il ne l’est vraiment. Il s’est étouffé, aurait été inconscient, mais il a tapoté avant que l’acte puisse être fait. Quoi qu’il en soit, je pense que c’est le combat qui doit être mené. »

Iaquinta, quant à lui, vient de connaître deux défaites consécutives contre Donald Cerrone et Dan Hooker, avec sa dernière victoire sur Kevin Lee en décembre 2018. Classé n ° 9 au monde, “Ragin ‘Al” s’est avéré être un dur à cuire pour quiconque se tient en face de lui.

Maintenant, nous avons juste à attendre et voir si Poirier pense qu’un combat contre Iaquinta est assez grand.