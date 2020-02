Al Iaquinta espère parler à Paul Felder du rebord de la retraite si Dustin Poirier se bat contre lui

PORTLAND, Oregon. – Le défenseur ponctuel du titre des UFC légers, Al Iaquinta, espère pouvoir retirer Paul Felder de sa retraite si un combat contre Dustin Poirier ne se concrétise pas.

Iaquinta a déclaré dimanche que le combat contre le MMA Fighting the Poirier est “le combat à faire”, mais il vise à rallumer un ancien match si ce n’est plus sur la table.

“Paul Felder et moi étions censés nous battre dans le passé”, a déclaré Iaquinta dans les coulisses de Submission Underground 11. “Je sais qu’il en a eu une rude le week-end dernier. Mais s’il veut revenir à un moment donné, je pense que c’est un bon combat. “

Iaquinta a récemment poussé à un combat avec l’ancien champion par intérim Poirier, qui semblait accepter un combat si l’argent et le poids étaient bons.

Contacté lundi, Poirier a déclaré qu’il n’y avait eu «aucun mouvement» lors d’une bagarre avec Iaquinta et a indiqué que l’UFC se dirigeait dans une direction différente.

“Moi et l’UFC avons parlé, mais il n’a jamais fait partie des conversations”, a déclaré Poirier à MMA Fighting par SMS.

Le rêve d’Iaquinta est d’obtenir un match revanche avec l’actuel champion poids léger Khabib Nurmagomedov, qu’il a combattu à court préavis pour le titre à l’UFC 223. Avant un tourbillon de rebondissements qui l’a conduit à l’opportunité en or, il devait affronter Felder dans un changement de réservation d’un match annulé à l’UFC 218.

La question est de savoir si la demande d’Iaquinta est trop tardive. Après une perte de décision brutale contre Dan Hooker samedi dernier à l’UFC Auckland, Felder a indiqué qu’il ne pourrait plus jamais se battre, citant la difficulté de se séparer de sa famille pendant les camps d’entraînement.

Iaquinta n’avait pas regardé le combat Hooker contre Felder dans son intégralité parce qu’il se rendait à Portland pour affronter le poids welter de l’UFC Mike Perry dans un match de lutte aux soumissions. Mais sur la base des dégâts subis par Felder, il pensait que Hooker était le vainqueur légitime.

Hooker a été le dernier adversaire à perdre Iaquinta dans l’octogone, donc Iaquinta est au courant du chagrin d’amour gracieuseté du Néo-Zélandais. Il espère que Felder reconsidérera sa position.

“Je sais qu’il en a eu une rude le week-end dernier, mais s’il veut revenir à un moment donné, je pense que c’est un bon combat”, a-t-il déclaré. “Je pense que les fans veulent le voir depuis un moment, et j’aimerais le mélanger avec lui.”

Iaquinta a perdu au SUG 11 quand lui et Perry ont parcouru la distance et Perry a obtenu le temps d’évasion le plus rapide sur la toile. Dans la cage par la suite, Iaquinta a fait monter la foule en accueillant un match revanche dans l’octogone.

Dans les coulisses, il était le bienvenu à cette idée de poids léger. Mais il avait ses propres conditions pour que cela se produise dans la classe de poids habituelle de Perry de 170. Perry, a-t-il indiqué, n’offrait pas autant d’avantages à sa carrière.

“Je devrais y penser”, a-t-il déclaré. “Cela devrait avoir un sens.”