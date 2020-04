Al Iaquinta prédit le résultat de Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson

Al Iaquinta pense que Khabib Nurmagomedov battra probablement Tony Ferguson – s’ils finissent par se battre.

Dans l’événement principal de l’UFC 249, le champion incontesté des poids légers Nurmagomedov devait défendre son titre pour la troisième fois contre Ferguson. Malheureusement, l’événement a finalement été annulé, marquant la cinquième fois qu’un combat entre les deux hommes avait échoué.

Un combattant qui est équipé pour émettre des hypothèses sur l’issue de ce combat potentiel est l’ancien ennemi de Nurmagomedov, Iaquinta.

Les poids légers sont entrés en collision dans l’Octogone à l’UFC 223 en 2018. Nurmagomedov a été initialement crayonné pour combattre Ferguson sur cette carte, mais son adversaire s’est retiré en raison d’une blessure au genou. Max Holloway et Paul Felder ont été proposés comme alternatives, mais aucun n’a abouti. En conséquence, “Raging” Iaquinta a rempli à la onzième heure et a livré une performance impressionnante. Il a perdu le combat contre Nurmagomedov par décision unanime, mais a été félicité pour avoir si bien joué contre le champion dans un délai aussi court.

Iaquinta respecte les compétences de Ferguson, mais pas assez pour couvrir ses paris.

“Si je devais mettre mon argent quelque part, je le mettais sur Khabib à coup sûr”, a déclaré Iaquinta à BJPENN.com. “[But] Tony est un joker, le gars a remporté douze combats d’affilée, donc là. Il est tellement fou, tellement fou et fou, et il a un réservoir d’essence, ces coudes et tout ça!

“Mais d’après ce que j’ai vu dans le passé, je pense que Khabib n’aurait pas trop de mal à le faire tomber”, a ajouté Iaquinta. “Et je pense que son contrôle au sol, il est tellement bon pour contrôler les gens et rester dans de bonnes positions sur le terrain. Je ne sais pas si Tony aurait pu inverser le contrôle. “

Iaquinta croit que le secret du renversement de Nurmagomedov est de garder l’action loin de la cage – une théorie qu’il a développée dans son propre combat contre le champion russe.

“Vous ne voulez pas être contre la cage, vous voulez être au milieu, ce que je pense qu’avec Tony, il vient de se manifester”, a déclaré Iaquinta. “Je pense que cela aurait pu être quelque chose à penser. Mais Khabib est tellement bon. Sa lutte est super, mais contre la cage, je ne pense pas que quiconque l’arrête. Il a des voyages et des trucs qui sont très uniques à son style et je pense qu’il les utilise très bien.

Pensez-vous qu’Al Iaquinta a raison et que la lutte de Khabib Nurmagomedov le mènerait à une autre victoire contre Tony Ferguson? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/04/2020.