Al Iaquinta taquine le match contre Dustin Poirier

Le poids léger de l’UFC, Al Iaquinta, a profité des médias sociaux pour taquiner un affrontement potentiel contre son compatriote Dustin Poirier.

Un fan sur Twitter a demandé à Poirier quand il reviendrait dans l’Octogone. Poirier a déclaré au fan qu’il attendait d’entendre quelque chose, mais étant donné qu’il appelle apparemment Nate Diaz chaque semaine sur les réseaux sociaux, le prochain combat de Poirier sera probablement annoncé bientôt. Et son adversaire pourrait très bien être Iaquinta

En réponse à Poirier disant qu’il pourrait bientôt annoncer son prochain combat, un fan a demandé à Iaquinta si ce combat pourrait éventuellement l’impliquer. Iaquinta a répondu au fan avec un tweet cryptique, taquinant apparemment un combat potentiel contre Poirier.

https://twitter.com/ALIAQUINTA/status/1224861806734213124

“Il devrait être annoncé sous peu”

Si l’UFC réserve effectivement Poirier contre Iaquinta, il a le potentiel d’être un véritable échange de tirs entre deux des poids légers les plus dangereux de la liste de l’UFC. Les deux hommes sont classés dans le top 10 à 155 livres et les deux gars sortent d’une défaite, donc ce combat a beaucoup de sens sur le papier.

Poirier (25-6, 1 NC) sort d’une perte de soumission au champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov à l’UFC 242 qui a cassé une séquence de six combats invaincus. Il a remporté des victoires contre Justin Gaethje, Max Holloway et Eddie Alvarez pendant cette période, donc malgré sa défaite contre Nurmagomedov, Poirier est toujours l’un des meilleurs au monde.

Iaquinta (14-6-1) sort de deux défaites consécutives contre Donald Cerrone et Dan Hooker et a en fait perdu trois de ses quatre derniers combats avec une défaite contre Nurmagomedov lors de cette mauvaise manche. Mais Iaquinta a aussi des victoires sur Kevin Lee, Diego Sanchez et Jorge Masvidal, c’est pourquoi il est si bien classé à 155 livres.

Selon vous, qui gagnerait un combat entre Al Iaquinta et Dustin Poirier?