Al Iaquinta veut Islam Makhachev en Russie

Le concurrent léger de l’UFC, Al Iaquinta, dit qu’il est intéressé par la lutte contre l’éminent islam Makhachev à Moscou, en Russie.

Iaquinta a appelé Dustin Poirier pour un combat mais jusqu’à présent, l’UFC ne l’a pas encore réservé. Makhachev, quant à lui, tentait de se battre contre Kevin Lee puis Gregor Gillespie, mais aucun de ces combats n’a abouti. Il a maintenant tourné son attention vers Iaquinta, et il semble que le natif de New York soit intéressé par le combat.

Découvrez les allers-retours entre Iaquinta et Makhachev sur Twitter.

NY vs gangster du Daghestan. Je suis à Moscou pour les grands fans de Russie

Makhachev: «Hooker, Felder, Lee et Gillespie maintenant. Salut @ALIAQUINTA Je sais que tu es un gangster de NY, fais-moi savoir si tu es dedans. “

Iaquinta: «NY vs gangster du Daghestan. Je suis à Moscou pour les grands fans de la Russie “

Si ce combat entre Makhachev et Iaquinta échoue, cela représenterait une confrontation amusante entre deux des 15 meilleurs poids légers actuellement sur la liste de l’UFC.

Bien que Iaquinta se détache de deux défaites consécutives contre Dan Hooker et Donald Cerrone, il est toujours classé haut dans la division des poids légers et il n’est pas loin d’une grande victoire sur Kevin Lee. Les dernières défaites d’Iaquinta l’ont sorti de l’image du titre léger de l’UFC pour le moment, mais avec quelques victoires de plus, il pourrait revenir dans la course au titre. Battre quelqu’un comme Makhachev lui ferait gagner beaucoup de poids auprès des fans de MMA.

Quant à Makhachev, il est 7-1 au classement général à l’UFC et mène actuellement une séquence de six victoires consécutives. Lors de sa dernière sortie, Makhachev a battu le spécialiste réputé du BJJ, Davi Ramos. Sa seule défaite à l’UFC est survenue en octobre 2015 lorsqu’il a été éliminé par Adriano Martins. Sinon, Makhachev a l’air incroyable à l’UFC alors qu’il continue de suivre les traces de son ami, le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov.

Seriez-vous intéressé à regarder Al Iaquinta combattre l’Islam Makhatchev en Russie?

