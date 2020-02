Alberto Del Rio revient sur la défaite de Tito Ortiz: “J’aurais pu gagner ce combat”

Image: Combate Americas sur Instagram

À la fin de l’année dernière, l’ancien champion de la WWE Alberto Del Rio est entré dans la cage de Combate Americas pour une chute avec l’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC Tito Ortiz. Malgré ses efforts, Del Rio a été solidement battu par la légende de l’UFC.

S’adressant à MMA Junkie dans sa première interview depuis le combat, Del Rio a réfléchi sur cette défaite difficile.

“J’étais très contrarié, et les gens ne sauront jamais ce qui se passe dans l’esprit d’un combattant ou d’un athlète après avoir perdu un combat”, a déclaré Del Rio. «Vous avez vécu une autre bataille parce que vous devez faire face au fait que vous avez perdu dans un combat, qu’il y a un meilleur homme que vous, que vous vous êtes entraîné si dur pendant tant de mois et que ce n’était pas suffisant.

«Mais après avoir traité la défaite, je me sentais bien parce que je m’entraînais dur, j’ai tout donné au camp d’entraînement. C’était difficile de s’adapter à la cage et je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas que c’est nuit et jour de se battre dans une cage plutôt que sur un anneau. C’est complètement différent.

“Et tout ce temps loin du MMA et depuis que le MMA a beaucoup évolué quand je combattais au Japon”, a poursuivi Del Rio. «Vous pourriez gagner de nombreux combats avec seulement la lutte et le sol et la livre, mais maintenant tout le monde a une bonne base en lutte, en frappe et en grappling. Donc, si je revenais et avais plus de temps pour me préparer, le résultat aurait peut-être été différent. Mais je pars heureux, je n’ai pas eu de blessures majeures lors du combat, je ne pense pas que j’avais l’air mauvais contre une légende comme Tito Ortiz, et je laisse les arts martiaux mixtes heureux. Je vais continuer à développer des talents avec Combate Americas et continuer à faire ce que nous faisons depuis le début. “

Malgré la nature décisive de sa défaite contre Ortiz, Del Rio est confiant qu’il aurait pu gagner le match.

“Je pense que j’aurais pu gagner ce combat, vraiment”, a déclaré Del Rio. «J’ai fait quelques erreurs avec la stratégie. mais encore une fois le n’aurait pas existé. La rouille est réelle et elle était là. J’ai fait deux grosses erreurs et avec quelqu’un d’aussi expérimenté que Tito, c’est mortel. “

Que pensez-vous de ces commentaires d’Alberto Del Rio?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/02/2020.