Aldo et Cyborg réfléchissent à ce qui s’est passé après les pertes de McGregor et Nunes

Jose Aldo et Cris Cyborg partagent quelques points communs. Ils ont tous deux régné au sommet de la montagne poids plume dans les arts martiaux mixtes pendant des années et des années, sans doute le plus grand de tous les temps dans leur catégorie de poids, et tous deux ont perdu leur couronne en moins d’une minute.

La star de Nova Uniao a été invaincue pendant une décennie lorsque Conor McGregor l’a laissé tomber avec une main gauche pour devenir le tenant du titre de l’UFC en seulement 13 secondes. Cyborg, qui n’avait pas non plus été battue depuis 2005, a perdu sa médaille d’or lors d’une défaite de 51 secondes contre Amanda Nunes.

Vendredi, les anciens champions de l’UFC se sont assis pour discuter sur la chaîne YouTube de Cyborg et ont expliqué comment leur vie avait changé après avoir perdu des titres si rapidement.

“Nous ne nous attendons jamais à perdre – et à perdre comme ça”, a déclaré Aldo. «C’est un sport et c’est 50-50, bien sûr, cela pourrait arriver un jour. Tant que nous nous battons, perdre est une possibilité, mais j’étais tellement confiant dans ma tête pour ce combat. “Non, je suis super bien préparé, je ne vois pas comment ce gars gagne.” Pour tout ce qui a été dit et tout ce qui se passait, mon équipe et moi étions convaincus que nous allions y arriver et le vaincre. Et ce n’est pas ce qui s’est passé. “

Aldo admet qu’il a commencé à avoir «des doutes dans ma tête» après être descendu en seulement 13 secondes après un long camp d’entraînement. Il s’est également rappelé avoir contacté Cyborg pour obtenir des conseils sur la façon de «renforcer mon menton» parce qu’il pensait «Je dois entraîner cet aspect parce que le gars a touché un coup de poing et je suis descendu, j’ai un mauvais menton.

L’UFC a réservé un match revanche entre Aldo et Frankie Edgar pour une ceinture intérimaire à l’UFC 200, et Aldo admet qu’il s’est battu “en jouant en toute sécurité, sans prendre de risques, sans me mettre en danger parce que c’était un combat que je devais gagner, peu importe comment.” La star brésilienne a remporté une décision cette nuit-là, et a ensuite été promue championne incontestée après que la société a dépouillé McGregor de sa ceinture.

“Juste après cela, j’ai dit:” Non, je suis le champion, ce n’était qu’un fait qui ne se reproduira plus jamais dans ma vie. C’est pourquoi je dois m’entraîner deux fois plus fort, voir les erreurs que j’ai faites et ne plus jamais les refaire », a déclaré Aldo.

Le règne de Cyborg a également été brisé en quelques secondes. Cependant, à la fin de la journée, elle a ressenti «un poids qui me quittait le dos» après avoir perdu à l’UFC 232.

L’ancienne Strikeforce, Invicta FC et reine de l’UFC a déclaré que son camp de neuf mois pour Nunes était chaotique, changeant de manager et d’équipe, mais sentait toujours «dans mon cœur que j’étais préparé».

“Je pense que c’est quelque chose de mal quand il n’y a pas de problèmes dans mon camp parce que j’ai toujours un problème dans mon camp et cela me motive”, a déclaré Cyborg. «Je me suis entraîné neuf mois pour ce combat et j’avais tellement de stress autour de moi. Ce n’est pas une excuse, mais j’ai agi émotionnellement dans le combat. Ce n’est pas ce que j’ai formé, j’ai agi émotionnellement. … Nous ne pensons jamais que nous allons perdre au premier tour. Vous dites: “Je vais tout donner, j’irai jusqu’à la fin, et s’ils me battent, je vais jusqu’à la fin”. C’est ce que nous pensons. “

“La pire chose qui soit après avoir perdu un combat est de prendre une douche”, a-t-elle poursuivi. «Vous prenez une douche par vous-même et ce flash vient tout le temps dans votre tête, puis vous commencez à vous remettre en question. Un côté dit quelque chose, l’autre côté dit autre chose. Il y a un combat dans votre tête à chaque fois que vous prenez une douche. La semaine après ce combat a été un moment difficile. »

Cyborg est finalement retourné dans la cage à huit côtés pour donner à Felicia Spencer une perte de décision et a quitté la promotion pour rejoindre Bellator et devenir la reine de 145 livres en éliminant Julia Budd.

“Je vois tout ce qui s’est passé comme quelque chose de mieux parce que je suis définitivement devenu un meilleur athlète et une meilleure personne, et je suis reconnaissant”, a déclaré Cyborg. “Je suis reconnaissant pour tout ce qui s’est passé.”

“The Lioness” Nunes continue de régner en tant que championne à deux divisions à l’UFC, et Cyborg attend son prochain concurrent dans la cage des Bellator. Cela dit, le “Champion du Grand Chelem” n’a pas abandonné l’idée de promouvoir un affrontement de promotion croisée avec Nunes.

“Ce n’est pas un rêve, c’est un objectif en MMA, de faire quelque chose de différent”, a déclaré Cyborg. “Un super combat entre le champion Bellator et le champion UFC, Amanda Nunes et moi. Je pense que cela aiderait beaucoup le MMA.”