Alejandra Lara remporte le slugfest contre Veta Arteaga

Alejandra Lara n'a pas réussi à arracher la ceinture de poids mouche Bellator d'Ilima Lei-Macfarlane en 2018.

Dans son dernier combat de 2019, elle s'est mise en position pour obtenir un autre titre en 2020.

La concurrente colombienne a présenté un formidable spectacle vendredi soir au Bellator 235, alors qu'elle le versait à un Veta Arteaga très difficile dans leur combat contre la carte principale. Les notes des juges étaient de 30 à 26 dans tous les cas pour une décision unanime

"Je me sens très heureuse, c'est pour cela que je travaille", a déclaré Lara. «Je devais montrer que je suis prêt à relever de plus grands défis.»

La manche 1 était la plus proche du combat, mais même cela était clair en faveur de Lara (9-3 MMA, 3-2 BMMA). Arteaga (5-4 MMA, 4-4 BMMA) a fait de son mieux pour décrocher son ennemi et ralentir son jeu de frappe.

Elle a eu un certain succès là-bas, mais pas tant dans la seconde. Lara a attaché avec un coup de tête qui a fait tomber Arteaga, puis l'a versé avec une rafale de coudes et de coups de poing debout pour tenter de terminer le combat. Arteaga a cependant réussi à nettoyer les toiles d'araignées et a repris le combat en tirant plusieurs marqueurs efficaces.

Cependant, Lara a réussi à égaler l'esprit d'Arteaga et la disparité des compétences a de nouveau pris le dessus. Lara a dominé le troisième. Dans l'échange de clés, elle a fait tomber Arteaga en arrière avec un coup de pied vers la section médiane, suivie d'un coup de pied corporel, puis a ouvert une rafale infernale de coudes debout. L'un d'eux a ouvert Arteaga, qui saignait peu après abondamment. Arteaga a tenu bon jusqu'à la dernière cloche.

Avec la victoire, Lara a remporté sa deuxième victoire en carrière. Arteaga en a perdu deux de suite.

Le combat contre les poids mouches faisait partie de la carte principale du Bellator 235 («Bellator and USO Present: Salute the Troops 2019») au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. La carte principale a été diffusée sur Paramount et diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.x

Les résultats les plus récents du Bellator 235 incluent:

Alejandra Lara bat. Veta Arteaga par décision unanime (30-26, 30-26, 30-26)

Tywan Claxton bat. Braydon Akeo par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Joey Davis bat. Chris Cisneros via TKO (coups de poing et coudes) – Tour 1, 3:55

Hunter Ewald bat. Brysen Bolohao via la soumission (étranglement à l'arrière) – Tour 1, 1:42

Joseph Creer bat. Ty Gwerder via via décision unanime (30-27, 30-27, 29-26)

Cass Bell bat. Pierre Daguzan par décision unanime (30-27, 29-28, 30-27

. (tagsToTranslate) bellator (t) news (t) alejandra lara (t) bellator 235 (t) rupture (t) veta arteaga