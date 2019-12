Alejandra Lara s'excuse pour la perte de poids du Bellator 235

HONOLULU – Les fans de Bellator n'ont pas pu voir l'événement principal prévu vendredi, mais ils ont pu assister à une frénésie entre Alejandra Lara et Veta Arteaga.

Les deux femmes ont utilisé les 15 minutes pour déterminer une gagnante. Lorsque les tableaux de bord des juges ont été lus, Lara (9-3 MMA, 3-2 BMMA) a balayé Arteaga (5-4 MMA, 4-4 BMMA) à tous les niveaux.

Cela faisait six mois que Lara avait mis les pieds dans la cage. Le nom du jeu entre les combats était une amélioration. Après le combat, Lara a exprimé son plaisir avec sa performance et la mise en évidence de ses améliorations.

"C'est pour cela que je travaille", a expliqué Lara à MMA Junkie. «Je m'attendais à une guerre, et c'est tout. … J'ai le facteur surprise. Dans mon dernier combat, personne n'a vu mon développement avec ma frappe et ma base. Cela fait six mois depuis mon dernier combat, donc j'ai mis beaucoup de temps à travailler sur ma position. Je pense que tout le monde pourrait le voir ce soir. »

Alors que Lara a impressionné à l'intérieur de la cage, son poids manqué de moins d'une livre lors des pesées de vendredi a suscité une attention négative. Cependant, la combattante colombienne pense qu'elle peut faire les ajustements appropriés pour éviter un problème récurrent.

"Peut-être que je devais mieux ajuster mon alimentation", a déclaré Lara. «Nous faisons une bonne réduction de poids, mais ma balance n’est pas calibrée. Nous avons eu peu de temps pour nous ajuster et nous sommes vraiment désolés. C'est la première fois que cela se produit, mais cela ne se reproduira plus. »

Découvrez l'interview post-combat complète d'Alejandra Lara dans la vidéo ci-dessus.

Le Bellator 235 («Bellator et USO Present: Salute the Troops 2019») a eu lieu vendredi au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. La carte principale a été diffusée sur Paramount et diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

