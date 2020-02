Alejandro Martinez vs Adrian Guzman prêts pour Combate Americas ‘Mexico vs USA’ avec Pablo Sabori blessé

Combate Americas a annoncé mercredi qu’Alejandro «El Pato» Martinez (4-4) remplacera le blessé Pablo «El Gallo Negro» Sabori (9-6) en tant que représentant du Mexique dans le principal événement léger «Mexique contre États-Unis» contre le fast- La star américaine montante Adrian Guzman (6-1) lorsque la première franchise sportive d’arts martiaux mixtes hispaniques (MMA) revient au Save Mart Center de Fresno, en Californie, le vendredi 28 février.

L’événement Combate Americas «Mexico vs. USA» est retransmis en direct à la télévision aux États-Unis en espagnol sur Univision (12 h HE / PT) et TUDN USA (12 h HE / 21 h HP), et en anglais sur AXS TV (10 pm ET / 19 pm PT), et au Mexique sur le canal Televisa 5 (23h00 heure locale).

Combattant robuste, Martinez, 28 ans, de Puerto Vallarta, Jalisco a remporté ses quatre victoires en carrière via (T) KO ou soumission. Il cherche à rebondir après une défaite par décision partagée contre Enrique “Baby Bull” Gonzalez le 21 juin dernier.

Guzman de Parlier, en Californie, vient de remporter une victoire à l’unanimité électrisante en trois rounds contre Danny “The Realist” Ramirez dans l’action principale de Combate Americas au Save Mart Center le 22 novembre dernier.

Guzman a remporté quatre de ses six victoires en carrière par le biais de (T) KO ou soumission, et cherchera sa troisième victoire consécutive.

On a également annoncé aujourd’hui une compétition féminine de poids de paille entre Stephanie «Macaquinha» Frausto (7-6) et Charisa Sigala (4-1). À partir de 22 $, les billets pour l’événement ‘Combate Americas: Mexico vs. USA’ sont en vente sur Ticketmaster.com.

Combattre les Amériques: mise à jour de la carte de combat «Mexique contre USA» ci-dessous:

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL LÉGER:

Adrian Guzman (6-1) contre Alejandro Martinez (4-4)

CARACTÉRISTIQUES LÉGÈRES BOUT:

Ivan Castillo (17-13) contre Danny Ramirez (6-6)

BOUT EN PAILLE POUR FEMMES EN VEDETTE:

Stephanie Frausto (7-6) contre Charisa Sigala (4-1)

CARTE BOUT PRÉLIMINAIRE:

Poids mouche: Paul Elizondo (3-1) contre Carlos Reyes (1-0)

Poids coq: Lucero Acosta (1-0) contre Maritza Sanchez (0-1)

Poids coq: Shane Torres (2-0) contre Holt Felkins (2-0)

Poids plume: Jose Avalos (4-2) contre Roger Severson (3-4-1)

Poids plume: Brock Dias (0-0) contre Anthony Parham, Jr. (0-1)

Poids coq: Mike Tubera (0-1) contre Austin Liu (0-1)

