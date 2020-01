Aleksa Camur apporte jeunesse et enthousiasme à une division qui a désespérément besoin des deux

Quelques instants après que Aleksa Camur ait terminé son adversaire sur la Contender Series l’été dernier, son coéquipier et champion des poids lourds Stipe Miocic a immédiatement appelé le président de l’UFC Dana White pour lui dire de signer le prospect de 24 ans de l’Ohio.

En réalité, le plaidoyer de Miocic n’était probablement même pas nécessaire étant donné que Camur était entré dans le combat avec un dossier parfait de 4-0 avec quatre KO et il a couronné cela avec un cinquième KO consécutif – cette fois avec un genou volant et un barrage de coups de poing sur le sol.

Ce week-end à l’UFC 246, Camur fait ses débuts officiels dans l’Octogone en tant que combat en vedette dans les premiers préliminaires où il affrontera Justin Ledet avec une autre chance de briller sous les projecteurs. Considérant qu’il s’agit de son premier combat à l’UFC, Camur aurait facilement pu être relégué comme le rideau de la série, mais à la place, il obtient une place de choix sur l’une des plus grandes cartes de l’année alors que Conor McGregor fait son retour à l’action dans l’événement principal.

Rien de tout cela n’est perdu pour Camur, qui apprécie la foi que l’UFC met en lui pour offrir une performance à couper le souffle.

“Honnêtement, c’est cool”, a déclaré Camur à MMA Fighting. «Je pense que c’est une bonne carte pour moi. J’en suis ravi. Je suis content. Je ne savais pas quand je me battais parce que la programmation était partout. Je ne savais pas que j’allais être le combat final sur les premiers préliminaires jusqu’à il y a quelques jours.

«Je suis ravi de présenter un spectacle et je suis reconnaissant qu’ils me fassent également confiance.»

Les attentes autour de Camur sont certainement élevées non seulement parce qu’il est l’un des principaux partenaires d’entraînement de Miocic, mais aussi parce que la division des poids lourds légers a cruellement besoin d’une injection jeune.

L’âge moyen des 11 meilleurs combattants selon le classement UFC (top 10 puis champion Jon Jones) est de 33 ans. Le plus jeune membre de la formation est le combattant classé n ° 10 avec Aleksander Rakic ​​sur le point de fêter ses 28 ans dans quelques semaines.

Maintenant, il est juste de mentionner que Johnny Walker, 15 ans, a également 27 ans. Cependant, il était le dernier combattant qui avait une tonne de battage médiatique sur lui après son arrivée à l’UFC, mais a subi une superbe perte de TKO au premier tour contre Corey Anderson en novembre dernier.

Pendant ce temps, le champion en titre Jon Jones a déjà battu cinq des 10 meilleurs combattants de la division avec une sixième opportunité à l’UFC 247 lorsqu’il affrontera Dominick Reyes. S’il remporte ce combat, Jones regarde presque une armoire complètement nue en termes d’opposition intéressante qui l’attend.

En tant que perspective très vantée dans la division, Camur comprend la pression qui vient avec les attentes qu’il pourrait éventuellement devenir l’un de ces prétendants. Heureusement, personne n’est plus conscient de ce qu’il faut pour y arriver que Camur lui-même.

“Je me tiens à un niveau élevé, mais c’est le type de personne que je suis”, a déclaré Camur. “J’ai toujours fait ça. Je ne prendrai rien de moins que parfait si je peux faire parfait. En ce qui concerne la performance et mes performances, les gens attendent beaucoup de moi. Tout simplement parce que je m’entraîne et avec qui je m’entraîne et je pense que j’attends beaucoup de moi.

«Je me lance dans le combat avec l’esprit que je veux passer un bon moment. Amusez-vous là-dedans. Je suis enfin là où je dois être et maintenant le travail acharné commence. “

Avec seulement son sixième combat professionnel à venir ce week-end, Camur n’essaie pas d’appeler les combattants du top 10 pour l’instant ou de faire des proclamations audacieuses qu’il sera champion d’ici une certaine date ou heure.

Il sait juste que la division des poids lourds légers est douloureusement peu profonde depuis un certain temps et on ne peut nier une montée rapide dans les rangs.

C’est en partie la raison pour laquelle il est déterminé à faire une démonstration impressionnante ce week-end alors qu’il se présente officiellement à la division des 205 livres.

“Je pense vraiment que c’est un gros problème”, a déclaré Camur. «Je l’ai traité comme si je n’avais qu’une seule option. Je dois y aller et je dois obtenir cette victoire. Je pense que j’ai le bon état d’esprit. C’est un peu éprouvant pour les nerfs mais ça m’aide dans la cage une fois que tout est dit et fait. Je suis prêt pour ça.

“Je pense que c’est un gros problème, mais mon truc n ° 1 est juste de sortir et d’obtenir ce” W “.”

Si tout va bien contre Ledet samedi soir, Camur n’aimerait rien de plus que de garder un calendrier actif en 2020 avec sa prochaine date ciblée un peu plus près de chez lui avec la prochaine UFC sur la carte ESPN 8 de Columbus, Ohio.

“Dans un monde parfait, ce serait probablement le plan”, a révélé Camur. «Si tout se passe bien et que je prévois que tout se passe bien, allez-y et faites le travail. Je ne regarde pas au-delà de mon adversaire actuel. Mes yeux sont concentrés sur une tâche ce week-end à l’UFC 246. Mais je ne serais pas opposé à un revirement rapide à Columbus. “