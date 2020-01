Aleksa Camur crédite Stipe Miocic de sa préparation pour la grande scène de l’UFC 246

LAS VEGAS – Aleksa Camur a battu Justin Ledet avec une décision unanime samedi sur la carte préliminaire à l’UFC 246 à Las Vegas.

Jetez un œil au combat avec Camur, qui s’entraîne avec le champion des poids lourds Stipe Miocic.

Résultat: Aleksa Camur bat. Justin Ledet par décision unanime (29-28, 30-27, 30-27)

Enregistrements mis à jour: Camur (6-0 MMA, 1-0 UFC), Ledet (9-3 MMA, 3-3 UFC)

Statistique clé: Camur a réussi plus de 50% de ses frappes au total et a dépassé Ledet 88-60.

Camur sur le moment clé du combat

«(C’est) incroyable de remporter ma première victoire à l’UFC. Je savais qu’il allait être dur et que ce serait une bataille acharnée, mais je suis heureux. Je savais que j’en avais fait assez pour faire le travail quand ils lisaient les tableaux de bord. J’ai ralenti un peu, mais je me suis assuré de finir fort et j’ai jeté le retrait à la fin juste pour être sûr. »

Camur à acquérir de l’expérience sur DWCS

“Cela a certainement aidé à venir de la série Contender (Dana White). C’est mieux que d’être jeté directement dans l’UFC. Il y avait une tonne de concentration sur moi là-bas, donc cela m’a aidé à me familiariser avec tout cela. Je m’entraîne avec Stipe autant que possible. Il est d’une grande aide pour ma carrière. Il frappe fort, donc je sais que dans ces combats, ces gars ne vont pas frapper aussi fort que lui. Il me guide à l’intérieur et à l’extérieur de l’octogone – non seulement Stipe, mais toute l’équipe de Strong Style. »

Camur sur ce qu’il veut ensuite

«Je savais que commencer cette année avec une victoire était très important, surtout mentalement. Je vais retourner au gymnase et continuer à m’entraîner et m’assurer que ce sera une bonne année. “

Pour en savoir plus sur Camur, regardez la vidéo de l’interview complète post-combat ci-dessus.

.