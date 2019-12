Aleksandar Rakic ​​proteste contre la perte de l'UFC Busan face à Volkan Oezdemir

Image via @ufc sur Instagram

Aleksandar Rakic ​​a eu l'occasion de faire un grand pas dans le classement des poids lourds légers à l'UFC Busan en affrontant l'ancien challenger en titre Volkan Oezdemir. Alors que Rakic ​​a eu beaucoup de succès dans ce combat, Oezdemir a finalement quitté la cage avec une victoire controversée sur son record.

S'exprimant sur Instagram dimanche, Rakic ​​a publié une brève déclaration sur ce revers. Il a inclus une photo de lui-même quelques instants après une victoire précédente, et a assuré qu'il se sentait tout aussi victorieux après son combat avec Oezdemir.

Qu'il suffise de dire qu'il estime que les juges ont renversé leur décision.

«C'est le sentiment que j'ai maintenant !!

Il a gagné sur les papiers mais nous savons tous qui est le VRAI gagnant.

Aucune excuse, je vais travailler mon cul pour montrer à mes fans ce dont je suis capable. »- Aleksandar Rakic ​​sur Instagram.

Alors que Rakic ​​ne croit pas que les juges ont bien compris à Busan, Oezdemir ne demande pas la même chose. S'exprimant sur son propre compte Instagram, il s'est réjoui d'avoir réussi à faire dérailler la séquence de victoires de son ennemi et à se rapprocher de l'or de l'UFC. Il a également salué Rakic ​​en tant que futur challenger du titre.

«Tout mon respect pour [Aleksandar Rakic]! C'est une bête et il obtiendra son titre une fois pour sûr! Comme je l'ai dit, j'ai dû arrêter sa séquence de victoires et me rapprocher de l'or. Je l'ai fait et je serai de retour dans cette cage parce que j'adore! Merci à tous pour le soutien incroyable! »- Volkan Oezdemir sur Instagram.

Avant sa défaite contre Oezdemir, Rakic ​​était un impressionnant 4-0 à l'UFC, marquant notamment un candidat aux KO de l'année 2019 contre l'artiste britannique KO Jimi Manuwa en juin.

Comment pensez-vous que Rakic ​​va rebondir après cette défaite contre Oezdemir?

