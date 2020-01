Aleksei Oleinik participe à quatre décennies de compétition

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas avec une carte principale de 12 combats diffusée en pay-per-view après les préliminaires sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

Bien que la majorité de l’accent soit mis sur la tête d’affiche de poids welter (qui a beaucoup de chiffres intéressants derrière elle), les combats restants offrent un peu de quelque chose pour tout le monde, y compris une autre revanche clé des poids coq des femmes entre Holly Holm (12-5 MMA, 5-5 UFC) et Raquel Pennington (10-7 MMA, 7-4 UFC).

Pour en savoir plus sur les chiffres derrière l’UFC 246, consultez ci-dessous pour 45 faits avant l’événement.

* * * *

Événement co-principal

Holm a une fiche de 2-5 lors de ses sept dernières apparitions à l’UFC depuis novembre 2015, lorsqu’elle a remporté le titre de poids coq féminin de l’UFC.

Les quatre pertes consécutives de Holm dans les combats pour le titre UFC sont les plus importantes pour toutes les femmes de l’histoire de l’entreprise.

Les deux victoires par coup de grâce de Holm dans la compétition UFC sont les meilleures de toutes les femmes dans l’histoire de l’entreprise.

Holm est l’un des sept combattants de l’histoire de l’UFC à remporter un combat de championnat par KO. Elle a accompli l’exploit à l’UFC 193.

Holm a reçu trois bonus de nuit de combat pour les combats de poids coq féminin de l’UFC, le troisième plus important de l’histoire de la division derrière Ronda Rousey (7) et Nunes (4).

Pennington participe à son 12e combat de poids coq féminin UFC, à égalité avec Nunes pour le plus grand nombre d’apparitions dans l’histoire de la division.

Les sept victoires de Pennington dans la compétition de poids coq féminin UFC sont les deuxièmes plus importantes de l’histoire de la division derrière Nunes (11).

Les deux victoires de Pennington à la compétition de poids coq féminin de l’UFC sont à égalité au deuxième rang de l’histoire de la division derrière Rousey (3).

Pennington est l’un des six combattants de l’histoire de l’UFC à remporter une victoire de soumission au bouledogue. Elle a accompli l’exploit contre Ashlee-Evans Smith à l’UFC 181.

Combat en vedette

Aleksei Oleinik (57-13-1 MMA, 6-4 UFC), 42 ans, est le plus ancien combattant actif de la division des poids lourds de l’UFC et le plus ancien des 24 combattants prévus pour participer à l’événement.

Oleinik devient le premier combattant de l’histoire du MMA à avoir des combats professionnels sur quatre décennies (années 1990, 2000, 2010, 2020).

Le temps de combat moyen d’Oleinik de 5:01 dans les combats de poids lourds de l’UFC est le quatrième plus court de l’histoire de la division derrière Cyril Asker (3:24), Todd Duffee (3:26) et Shane Carwin (4:55).

Oleinik a remporté 53 de ses 57 victoires en carrière par arrêt. Cela comprend ses 16 dernières victoires, dont 11 au premier tour.

Oleinik a remporté 45 de ses 57 victoires en carrière par soumission. De ces arrêts, 37 sont survenus au premier tour.

Les cinq victoires d’Oleinik dans la compétition des poids lourds de l’UFC sont les troisièmes plus importantes de l’histoire de la division derrière Frank Mir (8) et Stefan Struve (6).

Oleinik a remporté les deux victoires de soumission d’Ezekiel-choke dans l’histoire de l’UFC. Il a accompli l’exploit à l’UFC 224 et à l’UFC Fight Night 103.

Oleinik tente 2,4 soumissions par 15 minutes de combat dans la compétition des poids lourds de l’UFC, le taux le plus élevé de l’histoire de la division.

Maurice Greene (8-3 MMA, 3-1 UFC) est l’un des deux poids lourds de l’histoire de l’UFC à mériter une soumission par étranglement triangulaire. Struve possède deux victoires avec la technique.

Carte principale restante

Claudia Gadelha (17-4 MMA, 6-4 UFC) participe à son 11e combat UFC de poids de paille, à égalité pour le troisième plus grand nombre d’apparitions de l’histoire divisionnaire derrière Randa Markos (13) et Angela Hill (12).

Les six victoires de Gadelha dans la compétition UFC des poids paille sont à égalité au troisième rang de l’histoire de la division derrière Joanna Jedrzejczyk (9) et Jessica Andrade (7).

Gadelha a alterné victoires et défaites au cours de ses cinq derniers combats. Elle a remporté son dernier combat à l’UFC 239 en juillet.

Les 33 éliminations de Gadelha débarquées dans la compétition UFC des poids paille sont à égalité avec Carla Esparza pour le plus grand nombre de l’histoire de la division.

Gadelha a reçu trois bonus de nuit de combat pour les combats de paille UFC, à égalité au troisième rang de l’histoire de la division derrière Andrade (6) et Rose Namajunas (4).

Alexa Grasso (11-3 MMA, 3-3 UFC) a alterné victoires et défaites au cours de ses six derniers combats. Elle a perdu son dernier combat à l’UFC sur ESPN + 17 en septembre.

Anthony Pettis (22-9 MMA, 9-8 UFC) a alterné victoires et défaites au cours de ses neuf derniers combats. Elle a perdu son dernier combat à l’UFC 241 en août.

Pettis revient dans la division des poids légers pour la première fois depuis novembre 2018. Il a fait 1-1 lors de son passage au poids welter.

Pettis est l’un des neuf combattants de l’histoire de l’UFC à remporter des victoires dans trois catégories de poids.

Pettis a une fiche de 4-7 lors de ses 11 dernières apparitions à l’UFC, date à laquelle il a perdu le titre des poids légers de l’UFC en mars 2015.

Pettis a remporté 18 de ses 22 victoires en carrière par arrêt. Cela comprend sept de ses neuf victoires à l’UFC.

Les cinq victoires de Pettis en matière de soumissions à partir d’une position basse dans la compétition UFC / WEC sont à égalité avec Diaz pour la plupart dans l’histoire combinée de l’entreprise.

La séquence de victoires de cinq combats de Diego Ferreira (16-2 MMA, 7-2 UFC) à l’UFC au poids léger est la cinquième plus longue séquence active de la division derrière Tony Ferguson (12), Khabib Nurmagomedov (11), Islam Makhachev (6) et Charles. Oliveira (6).

Carte préliminaire

Roxanne Modafferi (23-16 MMA, 2-4 UFC) participe à son sixième combat de poids mouche féminin UFC, à égalité avec Gillian Robertson pour le plus grand nombre d’apparitions de l’histoire de la division.

Modafferi a 8-5 ans depuis sa première sortie UFC en novembre 2013.

Modafferi a alterné victoires et défaites au cours de ses six derniers combats. Elle a perdu son dernier combat à l’UFC sur ESPN 4 en juillet

Maycee Barber (8-0 MMA, 3-0 UFC), 21 ans, est le plus jeune des 24 combattants prévus pour participer à l’événement.

Barber a une fiche de 2-0 depuis qu’elle a rejoint la division des poids mouches des femmes de l’UFC en mars.

Barber a remporté sept de ses huit victoires en carrière par arrêt. Elle a remporté ses trois combats à l’UFC par KO.

La séquence de huit matchs à élimination directe de Barber en compétition UFC est à égalité avec Amanda Nunes et Cris Cyborg pour la plus longue séquence de ce type dans l’histoire de l’entreprise féminine.

Nasrat Haqparast (11-2 MMA, 3-1 UFC) a décroché au moins un knockdown contre ses quatre adversaires UFC.

Justin Ledet (9-2 MMA, 3-2 UFC) est 0-2 depuis qu’il a chuté dans la division des poids lourds légers de l’UFC en juillet.

Les 113 frappes importantes de Ledet contre Chase Sherman à l’UFC Fight Night 92 sont à égalité pour la deuxième place par tous les débutants de l’UFC derrière les 138 de Tim Sylvia à l’UFC 39.

Tim Elliott (15-9-1 MMA, 4-7 UFC) a alterné victoires et défaites au cours de ses six derniers combats. Il a perdu son dernier combat à l’UFC sur ESPN + 19 en octobre.

Elliott a 2-3 ans depuis son retour à l’UFC pour un deuxième passage en décembre 2016.

Les 36 éliminations d’Elliott débarquées lors de la compétition UFC des poids mouches sont les troisièmes plus importantes de l’histoire de la division derrière Demetrious Johnson (58) et Wilson Reis (44).

Elliott décroche 63,2% de ses tentatives de démontage dans la compétition UFC des poids mouches, le taux le plus élevé de l’histoire de la division.

Brian Kelleher (19-10 MMA, 3-3 UFC) revient en compétition pour la première fois depuis le 29 décembre 2018. La mise à pied de 385 jours est la plus longue de ses près de neuf ans de carrière.

J.J. Aldrich (8-3 MMA, 4-2 UFC) a une fiche de 1-1 depuis qu’elle est passée à la division poids mouche des femmes de l’UFC en mars.

Aldrich a remporté ses quatre victoires à l’UFC par décision.

Michael Carroll, analyste de recherche et producteur de statistiques en direct à l’UFC, a contribué à cette histoire. Suivez-le sur Twitter @MJCflipdascript.

.