Alerte programme! L’UFC diffuse un marathon de combat de 11 heures aujourd’hui sur ESPN

Si vous cherchez à combler le vide de combat ce week-end alors que vous vous asseyez à l’intérieur pour éviter d’être exposé à COVID-19, Ultimate Fighting Championship (UFC) et ESPN vous ont couvert.

Pour divertir les fans de combat pendant cette pandémie mondiale, l’UFC et ESPN ouvrent leur coffre-fort plus tard dans la journée (samedi 21 mars 2020) et proposent «UFC Day», qui présentera plusieurs des meilleurs combats de la promotion. histoire. Cela inclut Jon Jones vs Alexander Gustafsson 1, Conor McGregor vs Nate Diaz et Mauricio Rua vs Dan Henderson 1, entre autres. Le marathon de 11 heures se terminera avec la diffusion de l’UFC 244, qui mettait en vedette le fameux combat pour le titre “BMF” entre Nate Diaz et Jorge Masvidal.

Voici le calendrier complet des combats – qui est diffusé sur ESPN, diffuse sur ESPN + et commence à 12 h. ET – gracieuseté de ESPN.com.

12h-15h: UFC 25 Les plus grands combats: nos 1-4

15h-16h: Demetrious Johnson contre Henry Cejudo 2

16 h à 17 h Conor McGregor contre Nate Diaz (les deux combats)

17 h à 17 h 30: Jon Jones contre Alexander Gustafsson 1

17 h 30 à 18 h: Maurício «Shogun» Rua contre Dan Henderson

18h-19h: Kelvin Gastelum contre. Israel Adesanya

19 h à 20 h: Khabib Nurmagomedov contre Conor McGregor

20 h à 23 h: UFC 244: Masvidal contre Diaz

L’UFC Fight Night 171 devait se dérouler ce week-end à Londres, en Angleterre, avec un rebut de poids welter entre Tyron Woodley et Leon Edwards, mais après que Dana White and Co. aient été finalement obligés de céder et d’arrêter la production, cet événement – ainsi que deux d’autres – ont été reportés.

Bien que la promotion espère qu’elle peut encore organiser l’UFC 249, qui propose un combat de titre léger entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, les fans de combat ne savent vraiment pas quand la prochaine carte UFC aura lieu. Cela nous donne plus de raisons de profiter du marathon épique d’aujourd’hui et de revivre certains des plus grands moments à l’intérieur de l’Octogone.