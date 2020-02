Alerte Troll! Leon Edwards peut sortir sur la musique rap de Tyron Woodley à l’UFC Londres

Quiconque suit la division poids mi-moyen de l’UFC depuis quelques années sait que l’ancien champion de 170 livres, Tyron Woodley, est facilement secoué, c’est pourquoi tant de ses concurrents aiment se mettre sous la peau autant que possible.

En toute honnêteté, Woodley a un moyen de le rendre facile pour les “welterwhiners” assoiffés. Exemple: “The Chosen One” est actuellement au milieu de sa carrière de rap en herbe, qui va du générique et fatigué au bizarre et batty.

Un fait non perdu sur le prochain adversaire, Leon Edwards.

“J’ai mis le [rap] mème et je ne me souviens plus ce que c’était, je l’ai supprimé et il m’a bloqué après », a déclaré Edwards à Eurobash (via MMA Fighting). “Je ne sais pas [the DM] était quelque chose comme, “Punk-ass, je vais te mettre KO”, et bla, bla, bla … et “Je fais plus d’argent que toi” … juste un sac de bêtises, vraiment. Je l’ai supprimé après et puis il m’a bloqué. Je pense que je suis vraiment énervé… mais c’est un rappeur de merde… tout le monde sait qu’il est de la merde! Je ne comprends pas quel est le problème. Je pourrais sortir de sa musique – ça pourrait être drôle. Ce serait une bonne petite fouille de lui avant le combat! Nous verrons.”

Lors de son dernier combat, Woodley est sorti pour “Je vais battre ton cul” de … Tyron Woodley.

Edwards affrontera “The Chosen One” lors du prochain événement principal de l’UFC Fight Night 171 qui aura lieu le samedi 21 mars 2020 à l’O2 Arena de Londres, en Angleterre. Le vainqueur devrait tirer le vainqueur de Kamaru Usman contre Jorge Masvidal, qui les a accrochés cet été pour la sangle de poids welter “The Nigerian Nightmare’s”.

