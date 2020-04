Alessio Sakara fait l’éloge de Scott Coker et veut combattre Rampage Jackson

Le monde entier des arts martiaux mixtes est sur une pause en raison de toute la folie des coronavirus qui sévit ces jours-ci, tout comme la légende italienne des combats Alessio Sakara.

Depuis le début du verrouillage total en Italie, l’ancien combattant de l’UFC et l’actuelle star de Bellator est mis en quarantaine tout comme le reste de ses compatriotes.

“J’ai la chance d’avoir mon propre gymnase personnel à la maison”, a déclaré Sakara à BJPENN.com. “Même pendant les heures normales, je m’entraînais à la maison avant d’aller au gymnase, donc je peux m’entraîner trois fois par jour.”

Malheureusement, les temps normaux susmentionnés ont disparu pendant un certain temps, car pratiquement toutes les promotions d’arts martiaux mixtes ont suspendu leurs spectacles en raison des préoccupations liées à COVID-19. La promotion d’Alessio Saraka, Bellator, en fait partie.

«Je suis vraiment heureux de faire partie de cette organisation. Scott [Coker], un vrai leader, sait ce que signifie être un combattant depuis qu’il est lui-même. Il a donc décidé de faire passer la sécurité des combattants et du personnel avant les affaires. »

D’un autre côté, Dana White a essayé tout ce qu’il pouvait pour continuer ses spectacles. Le patron impétueux de l’UFC a même envisagé de faire affronter ses athlètes sur une île privée ou d’utiliser des terres tribales, afin de laisser la machine promotionnelle continuer son travail.

“Je n’aime pas juger les autres, mais je peux dire que je n’ai pas aimé comment [Dana White] manipulait des choses, alors qu’il y avait une pandémie. Je pense que les gens avec son rôle devraient donner le bon exemple. Quoi qu’il en soit, chacun fait ce qu’il pense être le meilleur choix pour suivre ses priorités. »

Lorsque la vie sera de retour à la normalité, Alessio Sakara reprendra également son rôle d’ambassadeur de la marque pour Bellator.

“Mon boulot [as Bellator Italy’s brand ambassador] est de faire connaître le MMA sur le sol italien, mais surtout de diffuser l’éthique martiale de ce sport, comme l’a fait à plusieurs reprises Bellator, montrant qu’il s’agit d’un sport basé sur le respect mutuel. En fait, j’ai l’habitude d’aller dans des écoles italiennes et de parler aux enfants des arts martiaux et de faire des discours anti-intimidation. De plus, je recherche de jeunes talents italiens et les porte à l’attention de Bellator Italie. J’en suis très fier », a reconnu Rome.

Le dernier combattant italien à signer un accord multi-combats avec Bellator a été Pietro Penini, qui a récemment participé au Bellator London. “King Kong” a pu ramener à la maison une décision unanime sur le représentant de SBG, Charlie Ward.

«Je suis très content de l’équipe italienne que nous mettons en place et Pietro Penini mérite d’en faire partie, tout comme les autres. D’autres jeunes combattants talentueux arrivent. La voix de l’Italie est sur le point de devenir plus forte que jamais. “

Le retour de Bellator à Belpaese a été fixé le 10 octobre à Milan et même si la promotion a reporté la plupart de ses événements à venir, Legionarius garantit que le concert de Milan est toujours une chose.

“Certes, l’événement est en cours, et je vais me battre sur cette carte. Mais avant cela, je me bats hors d’Italie. Ça devait être le 29 mai, mais maintenant nous avons des choses plus importantes à faire. Je suis en forme, je m’entraîne. J’attends l’appel avant le combat d’octobre, dès que le verrouillage sera terminé. »

Alessio Sakara existe depuis près de 20 ans maintenant, ayant fait ses débuts au MMA en 2002 et il a été le premier combattant italien à signer avec l’UFC, il y a 15 ans. Cependant, le guerrier de 38 ans ne veut pas s’arrêter.

«Je me suis donné un objectif: participer à des compétitions jusqu’à mes 42 ou 43 ans. Mon héros est Randy Couture qui a combattu jusqu’à ses 47 ans. Cependant, je vais m’arrêter plus tôt car j’ai d’autres choses en cours, en plus de me battre. Je voudrais participer à un tournoi de poids léger et même si c’est long, j’adorerais verrouiller les cornes avec Quinton Jackson. Je le respecte en tant que combattant et ce serait un combat passionnant entre deux grands attaquants. Quoi qu’il en soit, chaque adversaire travaillera pour moi. Je serai prêt jusqu’à la fin. “

Comment aimez-vous un combat entre ces deux vétérans du sport? Sonnez dans la section des commentaires ci-dessous PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14/04/2020.