Alex Caceres avait besoin de temps libre pour «se reprendre» pour le retour à l’UFC

Il est temps de se battre, explique Alex Caceres. Le vétéran chevronné est prêt à reprendre la compétition et à poursuivre sa carrière à l’UFC.

Sept mois se sont écoulés depuis le dernier combat de Caceres (15-12 MMA, 10-10 UFC). La dernière fois que “Bruce Leeroy” a été vu sous les lumières de l’octogone, il a devancé Steven Peterson pour remporter une décision unanime en juillet à l’UFC sur ESPN 4.

Cette nuit-là à San Antonio, Caceres est reparti avec une victoire, mais aussi avec quelques os à réparer, ce qui a déclenché son hiatus.

“Après le dernier combat, je me suis cassé la main au premier tour, puis j’ai continué le combat, tout le combat”, a déclaré Caceres au MMA Junkie. «Cela a fini par être une pause très propre mais plutôt mauvaise. Ils ont dû faire un peu de reconstruction osseuse dans ma main et tout, donc c’était une partie du temps libre. »

Caceres était sur la touche pendant quelques mois, mais a déclaré qu’il était de retour à l’entraînement trois mois après avoir abordé la pause de la main. Le temps supplémentaire hors compétition a été utilisé pour déménager de l’Arizona vers le sud de la Floride et également prendre une pause mentale dans le sport.

«Je sens juste que j’avais besoin de temps libre pour vraiment me reprendre», a expliqué Caceres. «J’avais l’impression de faire ça depuis très longtemps, et je cours comme ça depuis plus d’une décennie. Je pensais juste que je pouvais juste prendre un peu de temps libre, juste une pause extra-longue, puis revenir un peu plus fort.

“J’aime ce que je fais. Je veux toujours me battre », a poursuivi Caceres. “Il ne s’agissait pas de questionner (mon avenir en MMA). C’était juste une question de prendre un jour de congé, honnêtement. Parce que les arts martiaux, c’est un effort qui remplace le physique. Et dans la carrière des arts martiaux mixtes et à l’UFC, nous nous concentrons principalement sur l’aspect physique des arts martiaux et nous pouvons nous envelopper dans ce style de vie sportif quand il y a tout un côté mental, spirituel et philosophique dans les arts martiaux. Parfois, en tant qu’artistes martiaux, nous ne réussissons pas à réaliser, à réaliser et à vivre vraiment, c’est un style de vie, vous savez. Ce n’est pas un travail que je fais, donc je voulais vraiment me remettre dans le style et pas seulement dans le travail. »

Caceres, qui a changé son camp de The MMA Lab en Freedom Fighters MMA de Miami, a trouvé utile de s’éloigner du battage médiatique, de l’attention et des devoirs médiatiques qui accompagnent le fait d’être actif dans le jeu de combat.

“Je pense que c’est très bénéfique non seulement pour votre carrière physique, mais aussi pour votre santé mentale, spirituelle, votre bien-être et votre état d’esprit”, a déclaré Caceres. «Il est toujours bon de se reconnecter avec soi-même et de se reconnecter vraiment avec soi-même. Cela pourrait être d’apprendre à rompre avec les fausses connexions avec vous-même et les autres personnes autour de vous et à vraiment vous reconnecter avec vous-même. Posez-vous vraiment des questions très profondes et pénétrantes pour vraiment découvrir le fonctionnement intérieur de qui vous êtes et la complexité de ce que vous êtes en tant qu’être humain.

«Pendant longtemps, j’ai entendu beaucoup de – et je sais que c’est vrai – mais cela ne me définit pas nécessairement parce que quand je l’ai fait, nous devons regarder l’histoire du genre, j’ai tellement de victoires avec des soumissions et c’est où j’étais vraiment bon. Mais ensuite, ils se disent: “Oh, mais vous êtes un excellent attaquant debout. Tu es un attaquant. Vous êtes un combattant debout. Vous êtes un combattant stand-up. “Et puis je me développe en quelque sorte dans cette identité où je suis juste allé dans des combats en évitant le sol parce que pour moi et pour tous les autres, je suis un combattant debout.

«Cela revient à ce que je disais, comme ce genre de questions commerciales. Comme, “Qui sommes-nous, vraiment?” Et pas seulement ce que les gens nous haletent d’être. Et pour la plupart, la plupart d’entre nous tombons dans des pièges et nous sommes coincés dans ces types de pièges et nous ne le savons même pas. Nous devenons le label que les gens nous appellent. Je pense donc que ces types de ruptures, de ruptures mentales, étaient surtout de retirer les étiquettes et de retirer les morceaux d’argile, afin que le chef-d’œuvre puisse être montré. Moins vous en avez, plus vous gagnez. “

Caceres est en forme et prêt à se battre dès que l’occasion se présente. Il dit qu’il est proche de son poids au combat, donc cela ne le dérangerait pas de saisir une opportunité à court terme.

“Cela pourrait être n’importe où”, a déclaré Caceres. «Je suis en forme, je suis prêt à partir. Je m’entraîne toujours tous les jours, donc ce n’est pas si j’ai besoin de me mettre en forme ou pas, c’est juste l’état d’esprit si je veux me battre ou non. Et je veux me battre, donc je suis prêt chaque fois que le combat est prêt. Je ne me suis jamais présenté dans aucun de mes combats où je viens sans préparation ou fatigué ou quoi que ce soit. Tout le monde sait que je suis constamment prêt. Je suis né pour ce type de confrontation. »

