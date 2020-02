Álex Cáceres révèle pourquoi il a été absent et quand il revient à l’UFC

Álex Cáceres n’a que 31 ans mais a presque 10 ans à l’UFC. Il a fait ses débuts dans l’octogone le plus célèbre du monde en mars 2011 et depuis lors, il n’a plus participé à une autre entreprise. Il a toujours eu un style très coloré, mais aussi une carrière très irrégulière. Dans ses six derniers combats, il a un dossier de 3-3.

Álex Cáceres révèle pourquoi il est absent

Le dernier était en juillet 2019, quand il a vaincu Steven Peterson. Il n’a plus combattu au cours de ces sept mois. Et maintenant nous savons pourquoi. Dans une récente interview avec MMA Junkie, “Bruce Leeroy” l’a révélé.

«Dans mon dernier combat J’ai cassé ma main au premier tour et j’ai continué le combat. Je n’ai pas subi de grosse blessure mais une pause. Ils ont dû faire une reconstruction, donc J’ai dû prendre un peu de temps hors de l’action.

«Trois mois plus tard, j’ai repris l’entraînement, mais j’avais besoin de temps libre pour récupérer. Je sentais que je faisais ça depuis trop longtemps. Je me bats depuis plus d’une décennie. J’ai pensé que je pourrais me reposer et revenir plus fort.

«J’adore ce que je fais. Je veux toujours me battre. Je ne remettais pas en question mon avenir au MMA. Je voulais juste du temps libre. »

Cáceres continue de parler de sa prochaine visite dans l’octogone.

“Je peux revenir à tout moment, je suis prêt. Je m’entraîne tous les jours, il ne s’agit donc pas de ma condition physique mais de savoir si je veux me battre ou non. Et je veux me battre. Je suis prêt quand le combat est prêt. Je suis né pour me battre. “