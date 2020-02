Alex Hernandez enterre Donald Cerrone pour avoir “ démissionné ” dans le combat contre Conor McGregor

Image: Alex Hernandez sur Instagram

Alex Hernandez n’a pas été impressionné par les performances de Donald Cerrone lors de sa défaite de 40 secondes contre l’UFC 246 contre Conor McGregor – et cela le met à la légère.

Hernandez, qui a été éliminé par Cerrone au début de 2019, a poursuivi son ancien fleuret lors d’une récente mêlée avec les médias, accusant le vétéran préféré des fans de démissionner contre McGregor.

“Cette performance m’a rendu flasque”, a déclaré Hernandez (via MMA Junkie). «J’avais cet acharné et cet esprit vindicatif que j’allais venir conquérir et tuer« Cowboy »et prendre ma revanche. C’était par respect parce qu’il est qui il est et il m’a battu, donc pour moi j’ai eu cette vendetta et j’ai dû aller la chercher.

“L’érection avec laquelle je me suis réveillé chaque matin avec cette vengeance (explétive) à l’esprit s’est juste effondrée dans l’air et maintenant je ne veux plus rien avoir à faire avec ce combat. Vous pouvez l’appeler comme vous voulez, je n’ai pas besoin d’en dire plus, j’ai déjà assez bavardé. “

Hernandez a poursuivi, expliquant qu’il était tellement déçu de la perte de Cerrone contre McGregor qu’il n’est plus intéressé par un tir au rachat contre le vétéran.

“C’est juste que j’ai regardé ce combat, et oui, McGregor a fait quelque chose de spécial, mais [Cerrone] quitter. Tu vas me donner ça (explétif) et tu vas (explétif) arrêter, comme tu vas me donner cette performance et tu vas donner McGregor quel que soit le (explétif) qui était? C’est la chose à propos de «Cowboy», parfois il se présente, parfois non. J’ai définitivement perdu l’envie de ce combat après cette performance. »

Bien que Hernandez ait été clairement enflammé lorsqu’il a fait ce commentaire, il est peu probable qu’il soit bien reçu par de nombreux fans de combat. Pour rappel, la communauté MMA torréfie toujours l’analyste ESPN Stephen A. Smith – une voix respectée dans le monde du sport – pour avoir fait sa propre suggestion que Cerrone démissionne.

Que pensez-vous de ce commentaire d’Alex Hernandez?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 07/02/2020.