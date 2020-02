Alex Morono espère relouer le combat contre Dhiego Lima qui s’est effondré

HOUSTON – Alex Morono espère qu’il pourra encore combattre Dhiego Lima après l’échec de leur match contre l’UFC 247.

Morono (17-5 MMA, 6-2 UFC) a spécifiquement demandé le combat avec Lima (15-7 MMA, 4-5 UFC) et a obtenu son souhait, mais il s’est effondré en raison d’une blessure. Il rencontre maintenant Kalinn Williams (9-1 MMA, 0-0 UFC) dans un combat préliminaire de poids welter, mais espère plus ou moins que cela va le garder occupé avant de revenir à sa réservation initiale.

“J’aime ce match de Lima”, a déclaré Morono au MMA Junkie lors de la journée des médias de l’UFC 247. «Nous avons tellement travaillé sur le terrain et je me suis assez ennuyé en regardant la bande. Il y a beaucoup de bandes et nous les avons toutes regardées et nous ne voulons pas que ce soit pour rien. “

Morono a beaucoup d’expérience avec lui à l’UFC et accueillera un nouveau venu promotionnel à Williams. Il a certainement plus à perdre dans ce scénario, mais Morono est impatient de jouer.

“Mentalement, je me prépare toujours pour un KO ou une soumission de troisième ronde, de cette façon, si cela passe le premier, je ne suis pas découragé”, a déclaré Morono. «Il tirera beaucoup, donc je m’attends à beaucoup de lutte. Dans le meilleur des cas, il se lève et échange, et si c’est le cas, c’est le même plan de match que j’ai eu depuis 13 ans et c’est pour marquer un KO. “

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +

.