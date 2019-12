Alex Oliveira contre Mickey Gall prêt pour l'UFC Norfolk

Mickey Gall a une tâche difficile pour lui.

Le combattant de 27 ans affrontera Alex Oliveira dans un affrontement poids welter à l'UFC sur ESPN + 27 à Norfolk, en Virginie, le 29 février.

Gall (6-2 MMA, 5-2 UFC) a concouru pour la dernière fois en août lorsqu'il a devancé Salim Touahr dans une décision unanime. Auparavant, le natif du New Jersey, avait perdu contre Diego Sanchez en mars. Toute la carrière professionnelle de Gall, à l'exception d'un combat, a été à l'UFC alors qu'il a été amené à combattre l'ancien lutteur professionnel de la WWE CM Punk en 2016.

D'un autre côté, Oliveira (19-8-1 MMA, 9-6 UFC) est l'un des vétérans les plus aguerris de la division 170 livres de l'UFC. Le Brésilien est sur une séquence de trois défaites consécutives et n'a pas gagné depuis septembre 2018. Avant le récent dérapage, Oliveira était sur une séquence de 6-1 qui comprenait une victoire de soumission contre l'ancien champion intérimaire des poids mi-moyens Carlos Condit. Le combattant de 31 ans participe à l'UFC depuis 2015 et compte 15 combats en promotion.

Combats annoncés pour l'UFC Norfolk:

Mickey Gall contre Charles Oliveira

Megan Anderson contre Norma Dumont

Zarah Fairn contre Felicia Spencer

Kyler Phillips contre Gabriel Silva

Brendan Allen contre Tom Breese

