Alex Pereira dit qu'il peut repousser Adesanya à l'UFC

Le champion de semi-intermédiaire et de poids moyen de Glory a parlé d'Israël Adesanya.

Le combattant brésilien, qui a éliminé Adesanya lors de son dernier match de kickboxing, a fait référence aux capacités du Nigérian dans le combat à pied.

"Pour le sport du MMA, Adesanya est l'un des meilleurs stikers, mais pour le kickboxing c'est un de plus. C'est un bon combattant, mais il n'a pas évolué avec le temps. Il est un comme beaucoup. "

«Je ne critique pas Adesanya. Il est normal que lorsque vous allez au MMA, et à quoi ressemble ce jeu, votre volume de frappe diminue. Je suis sûr que lorsque je vais au MMA, mon hit sera également réduit; donc je pense que c'est ce qui est arrivé à Israël ».

Le champion de 32 ans a également évoqué une éventuelle évolution vers le MMA et un éventuel combat contre Adesanya.

«Je forme toutes les disciplines tous les jours. On ne connaît jamais l'avenir. Je ne suis pas le patron, je suis l'employé. Je ne sais pas ce que Glory voudra. Ils peuvent venir plus tard et me dire: "Nous n'avons plus besoin de toi." Je suis prêt pour n'importe qui, n'importe où et n'importe quel style de combat, et cela inclut le MMA. »

"Dans la seule chose dans ce monde qu'Adesanya est meilleure que moi, c'est parler anglais …"