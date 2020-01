Alex Perez se voit dans «Fight of the Night»

RALEIGH, Caroline du Nord – Alex Perez donne la responsabilité à Jordan Espinosa de mener le combat à l’UFC sur ESPN + 24, car cela pourrait apporter à la fois de l’argent supplémentaire.

Perez (22-5 MMA, 4-1 UFC) se considère comme un combattant d’action, et a déclaré qu’il voyait Espinosa (14-6 MMA, 1-1 UFC) sous le même éclairage. Si les deux hommes étaient à la hauteur de leur réputation, Perez a déclaré qu’ils avaient de bonnes chances d’obtenir chacun 50 000 $ supplémentaires pour les honneurs de “Fight of the Night” après la carte de samedi.

“Il est dangereux, un bon lutteur a un bon jeu au sol”, a déclaré Perez au MMA Junkie mercredi. «Si nous sortons pour nous battre, ce pourrait être« Fight of the Night », c’est sûr. Si nous sortons et ce que nous sommes censés faire. Si vous regardez ses combats dans la série Contender (Dana White), il sort en se balançant. Moi aussi, alors où que le combat aille, nous serons prêts. “

La confrontation de Perez avec les poids mouches avec Espinosa, qui a lieu au PNC Arena et diffuse sur ESPN +, marquera sa première action depuis mars. Il a remporté une victoire dans ce combat pour rebondir après sa défaite TKO contre Joseph Benavidez lors de la finale de l’Ultimate Fighter 28 en novembre 2018, un résultat qui constitue sa seule défaite en octogone.

Avec Benavidez favorisé dans sa lutte pour la ceinture vacante de 125 livres contre Deiveson Figueiredo à l’UFC sur ESPN + 27 en février, le plan pour Perez est d’obtenir finalement ce match revanche.

S’il veut y arriver, commencer sa campagne 2020 avec une victoire sur Espinosa est crucial.

“Le premier objectif est évidemment de gagner ce combat”, a déclaré Perez. «Gagnez ce combat et gagnez deux autres combats cette année. Je veux redevenir actif. Je veux gagner deux des trois combats cette année et partir de là. »

