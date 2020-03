Alex Volkanovski estime que Jon Jones n’est pas tenu responsable de ses actes

Alex Volkanovski pense que Jon Jones obtient des passes trop souvent lorsqu’il s’agit de ses accrochages avec la loi.

Le 26 mars, Jones a été arrêté à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. La police a répondu à une plainte pénale pour coups de feu. Ils ont trouvé Jones à l’intérieur de sa voiture avec le moteur allumé dans la zone de la 3e rue et de l’avenue centrale. Après avoir subi un test de sobriété et un alcootest, Jones était menotté. La police a ensuite trouvé une arme de poing sous le siège du conducteur et une bouteille ouverte de Recuerdo derrière le siège du passager.

Jones est accusé de CFA aggravée, de négligence dans l’utilisation d’une arme à feu et de possession d’un conteneur ouvert. Lors d’un chat en direct sur Instagram, le champion des poids plumes de l’UFC, Alex Volkanovski, a pesé sur le dernier problème juridique de Jones. La vidéo a été capturée par MMA World.

“De toute évidence, je suis fier d’être l’un des bons gars”, a commencé Alex Volkanovski en parlant de Jon Jones. «Humble, tout ce que tu veux dire, respectueux. Mais l’homme, juste pour le voir faire tant d’erreurs et ensuite pour que les gens continuent à lui pardonner et à en oublier, et ensuite à lui de pouvoir continuer à le faire. Mon pote, je peux comprendre pourquoi il continue de le faire parce qu’il n’a pas vraiment de problèmes. De toute évidence, il a eu des ennuis, mais les gens continuent d’oublier. »

Volkanovski a poursuivi en disant que lorsque vous ajoutez les problèmes de dépistage passés de Jones, cela aggrave les choses.

“Vous pouvez dire qu’il est le plus grand combattant de tous les temps, mais il a fait des conneries stupides, non?” Volkanovski a continué lors de la discussion de Jon Jones. «Vous pourriez dire cela et vous pourriez presque vous en tirer. Mais alors, encore une fois, c’est difficile pour moi d’en parler mais en même temps, il est évidemment pris avec USADA et tout le reste. Ensuite, vous commencez à jouer tout cela, vous voyez ce que je veux dire? C’est à ce moment-là que vous commencez à être comme, vous savez encore une fois que je resterai en dehors de tout cela, je laisserai les gens faire leur propre jugement mais assez c’est assez avec cette merde. “

Êtes-vous d’accord pour dire que Jon Jones n’est pas tenu responsable de ses actes?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/03/2020.