Alexa Grass s’excuse pour le manque de poids, montera la division

Le manque de poids important d’Alexa Grasso pour l’UFC 246 l’a amenée à repenser ce qui est le mieux pour sa carrière.

Grasso (11-3 MMA, 3-3 UFC) pesait 121,5 livres lors des pesées officielles de vendredi, ce qui représente 5,5 livres de plus que la limite de poids de paille sans titre. En conséquence, la Commission sportive du Nevada l’a déclarée inéligible à la compétition, et son combat sur la carte principale avec l’ancienne challenger en titre Claudia Gadelha a été annulé.

C’était la deuxième fois que Grasso perdait du poids dans sa carrière à l’UFC. Pour la façon dont tout s’est passé, Grasso (11-3 MMA, 3-3 UFC) a publié un communiqué plus tard vendredi sur Instagram en s’excusant auprès de Gadelha (17-4 MMA, 6-4 UFC) et de l’UFC, ainsi qu’en expliquant ce qui s’est passé. mal et ce qu’elle prévoit de faire à ce sujet.

«Je tiens à m’excuser auprès de Claudia Gadelha et de l’UFC», a écrit Grasso. «Je sais que c’est un combat que tous attendaient beaucoup, y compris moi. Je me suis beaucoup entraîné pour cela et j’ai tout fait pour perdre ces kilos. La commission n’a pas autorisé notre combat, bien que mon adversaire et moi-même étions d’accord avec la sanction que cela impliquait pour moi. Les médecins ne m’ont pas permis de participer.

“Vous ne savez pas combien il a été difficile de me garder dans cette classe (poids) ces derniers temps. Ce n’était pas un manque de discipline car même si je ne me bats pas, je suis TOUJOURS (sic) au régime. J’ai eu 2 ans et mon corps n’est plus le même. Je grandis et je suis dans ce processus biologique où mon métabolisme change. »

Pour cette raison, a poursuivi Grasso, elle a l’intention de passer au poids de paille.

“Je sais qu’à ce poids, je serai plus sain et plus fort, donnant à mon corps tous les nutriments dont il a besoin”, a écrit Grasso. “… Je commence une nouvelle étape dans ma vie.”

