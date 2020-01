Alexa Grasso manque de poids; Combat contre Claudia Gadelha annulé

LAS VEGAS – La lourde perte de poids d’Alexa Grasso a fait en sorte que son combat contre Claudia Gadelha soit retiré de la composition de l’UFC 246.

Grasso (11-3 MMA, 3-3 UFC) pesait 121,5 livres lors des pesées officielles de vendredi, ce qui représente 5,5 livres de plus que la limite de poids de paille sans titre. En conséquence, la Commission sportive du Nevada l’a déclarée inéligible à la compétition.

Après que Gadelha (17-4 MMA, 6-4 UFC) ait pris du poids et que Grasso soit venu, Jeff Mullen du NSAC a informé les journalistes qu’en raison de l’écart de six livres, le combat ne pouvait pas être approuvé.

Selon Mullen, il ne peut y avoir qu’un écart de poids de trois livres pour un combat initialement prévu pour le poids de la paille.

“L’écart entre Claudia et Alexa était de six livres”, a déclaré Mullen. «Dans cette catégorie de poids, il n’existe qu’une tolérance de poids différentielle de trois livres. C’était six livres. Donc, en consultation avec notre conseiller juridique, nous ne pouvions pas lui permettre de se battre. De plus, nous avions d’autres problèmes, des problèmes médicaux. Donc, elle ne sera pas autorisée à se battre.

En conséquence, la gamme UFC 246 se déroulera maintenant avec 11 combats.

Les responsables de l’UFC n’ont pas immédiatement répondu si Gadelha ou Grasso recevraient une forme de paiement.

.