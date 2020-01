Alexa Grasso publie une déclaration après le manque de poids de l’UFC 246, direction la division des poids mouches

Les jours d’Alexa Grasso dans la division des pailles semblent révolus.

Après avoir perdu du poids de 5,5 livres lors des pesées officielles de l’UFC 246, ce qui a conduit à l’annulation de sa lutte contre Claudia Gadelha, Grasso a présenté des excuses à Gadelha et à l’UFC vendredi soir.

«Je tiens à m’excuser auprès de Claudia Gadelha et de l’UFC. Je sais que c’est un combat que tous attendaient beaucoup, moi y compris. Je me suis beaucoup entraîné pour cela et j’ai tout fait pour perdre ces kilos », a écrit Grasso sur Instagram. «La commission n’a pas autorisé notre combat bien que mon adversaire et moi-même étions d’accord avec la sanction que cela impliquait pour moi. Les médecins ne m’ont pas permis de participer. »

Grasso, 26 ans, a également été lourd lors d’un combat contre Randa Markos le 5 août 2017 (pesant 119 livres à cette occasion). Elle a ensuite vaincu Markos par décision partagée.

Grasso a ajouté que «la douleur dans le cœur», elle concourra ensuite dans la division des poids mouches.

“Je sais qu’à ce poids, je serai en meilleure santé et plus fort en donnant à mon corps tous les nutriments dont il a besoin”, a déclaré Grasso.

Le post complet de Grasso peut être lu ci-dessous: