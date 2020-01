Alexa Grasso reconnaissante pour la grande opportunité contre Claudia Gadelha

LAS VEGAS – Alexa Grasso est prête à prendre un autre nom notable dans la division.

Samedi à l’UFC 246, Grasso rencontrera Claudia Gadelha, une ancienne challenger pour le titre et l’une des combattantes les plus établies des poids paille.

“Eh bien, c’est une très grande opportunité”, a déclaré Grasso à MMA Junkie mardi. “Je suis très reconnaissant à l’UFC de m’avoir donné ces opportunités. Ils remarquent à quel point je travaille dur, et c’est pourquoi je suis confronté à ces grands défis. “

Lors de sa dernière sortie, Grasso (11-3 MMA, 3-3 UFC) a été devancée par l’ancienne championne de 115 livres Carla Esparza dans son pays d’origine, le Mexique, un combat qu’elle croyait avoir gagné. Avant cela, Grasso avait sans doute sa meilleure performance lorsqu’elle a ouvert une clinique frappante contre Karolina Kowalkiewicz.

Malgré l’incohérence tout au long de son mandat à l’UFC, Grasso continue de travailler à l’amélioration.

“J’ai été dans des combats et des situations difficiles, mais j’ai fait beaucoup de bonnes choses pour m’améliorer et toujours s’améliorer”, a déclaré Grasso. “Même si j’ai perdu, tout le monde a remarqué que je vais mieux et que je laisse tout dans la cage, c’est donc une chose très importante. Bien sûr, je veux avoir une séquence de victoires comme plus consécutive. Et, bien, c’est mon opportunité. “

Gadelha, une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, a souvent utilisé son fort jeu de grappling pour contrôler les combats. Et tandis que Grasso n’est qu’une ceinture violette, elle continue de perfectionner ses compétences sur le terrain.

“Je veux aussi être une ceinture noire, donc j’ai amélioré mes compétences en jiu-jitsu, mes compétences en lutte, bien sûr ma frappe”, a déclaré Grasso. «C’est quelque chose que je me sens très à l’aise, mais comme je l’ai dit, j’ai entendu que si vous voulez réussir, vous devez vous mettre dans des situations inconfortables, alors c’est ce que je fais depuis tout ce temps.

“Vous allez voir la meilleure version d’Alexa Grasso.”

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Pour en savoir plus sur Grasso, regardez la vidéo ci-dessus.

.