Alexa Grasso reconnaissante pour son opportunité à l’UFC 246

La combattante mexicaine a parlé de faire partie de la carte principale de cet UFC 246 où elle affrontera Claudia Gadelha

«Eh bien, c’est une excellente opportunité. Je suis très reconnaissant à l’UFC de m’avoir donné ces opportunités. Ils réalisent à quel point je travaille dur et c’est pourquoi ils me donnent ces grands défis. ».

Après une année 2019 de contrastes, battre Karolina Kowalkiewicz en juin dans une clinique frappante et perdre en septembre dans un combat rapproché avec Carla Esparza; Alexa Grasso raconte comment il a continué à travailler pour améliorer son combat.

«J’ai été dans des combats et des situations difficiles, mais j’ai fait beaucoup de bonnes choses pour m’améliorer et m’améliorer toujours. Même si j’ai perdu, tout le monde a remarqué que je m’améliore et que je laisse tout dans la cage, c’est donc quelque chose de très important. » Bien sûr, je veux avoir une séquence de victoires plus consécutive. Et bien, c’est ma chance. “

Grasso affrontera Gadelha qui possède une ceinture noire de BJJ, et qui est également connu pour utiliser son fort grappling dans ses combats. La Mexicaine a qualifié ses capacités de ceinture violette de jiujitsu brésilien.

“Je veux aussi être une ceinture noire, donc j’ai amélioré mes compétences en jujitsu, mes compétences de combat, bien sûr mon punch”, a déclaré Grasso. “C’est quelque chose avec lequel je me sens très à l’aise, mais comme je l’ai dit, j’ai entendu que si vous voulez réussir, vous devez vous mettre dans des situations délicates, c’est donc ce que je fais depuis tout ce temps.”

“Vous verrez la meilleure version d’Alexa Grasso”