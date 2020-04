Alexander Gustafsson appelle l’intronisation au Temple de la renommée de l’UFC «un immense honneur»

Alexander Gustafsson contre Jon Jones est largement considéré comme l’un des meilleurs combats de l’histoire de l’UFC – et cet été, il sera officiellement reconnu comme tel.

La tête d’affiche de l’UFC 165 entre le champion de longue date des poids lourds légers et le challenger sera intronisée au Temple de la renommée de l’UFC. Dans une récente interview avec MMA Junkie, Gustafsson (18-6 MMA, 10-6 UFC) a parlé de son intronisation, l’appelant un «honneur».

“C’est un immense honneur pour moi d’être mentionné là-bas avec ces gars – (les meilleurs) de tous les temps”, a déclaré Gustafsson. «Ce combat avec Jon, nous le savons, a été l’un des meilleurs combats de tous les temps. C’est grand pour moi. Je suis très heureux d’en faire partie et d’être là-haut avec tous les autres gars de cette division du Hall of Fame. C’est un très grand honneur pour moi d’être là.

«J’ai beaucoup appris après ce combat sur moi-même. Même si j’ai perdu ce combat, je suis toujours passé de personne à personne à des gens qui parlent de moi. Ce fut certainement un grand revirement dans ma carrière. »

De quoi Gustafsson se souvient-il le plus de la confrontation de septembre 2013? Le Suédois se souvient d’un mélange de sentiments émotionnels et physiques, éprouvant à la fois épuisement, fierté et déception.

«J’étais assez fatigué après ce combat, tout d’abord. C’était mon premier combat en cinq rounds, »a déclaré Gustafsson. «J’étais assez fatigué et je me souviens de ma déception quand ma main n’était pas levée. En même temps, je ressentais beaucoup de fierté pour ma performance. J’ai également ressenti de la part de l’équipe que même si je perdais, c’était toujours un grand moment pour moi et mon équipe. C’est un mélange de sentiments, mais c’est surtout bon. C’est définitivement un souvenir que j’aurai avec moi le reste de ma vie. “

L’un des moments les plus prolifiques entourant son premier combat contre Jones n’a pas eu lieu pendant le combat lui-même. Après le transport des deux combattants à l’hôpital, Gustafsson et Jones ont posé pour une photo aux urgences. L’image est devenue virale.

“Je me promenais à peu près là-bas, en attendant de sortir de l’hôpital”, a déclaré Gustafsson. «Je pense que mon copain a vu Jon allongé sur le lit. J’étais dans une autre pièce et mon ami a dit: «Ah, Jon est là-bas.» J’ai regardé dehors et je l’ai vu allongé là. Je suis allé vers lui et lui ai montré du respect. Nous parlions du combat et mon ami a demandé à prendre la photo. Ensuite, nous avons pris la photo.

«Si je me souviens bien, je pense que c’était plus comme s’il m’avait donné du crédit pour le combat. Nous avons également parlé de la qualité du combat. Il a monté et descendu tout le combat. Nous avons parlé de ces détails et de choses comme ça. »

Dans la vidéo ci-dessus, consultez les commentaires d’Alexander Gustafsson sur son intronisation au Temple de la renommée de l’UFC.

