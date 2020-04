Alexander Hernandez concentré – mais UFC 249, le statut d’Islam Makhachev flou

Alexander Hernandez reconnaît qu’il y a de fortes chances qu’il ne combatte pas Islam Makhachev à l’UFC 249.

Les deux prétendants légers sont actuellement réservés pour l’événement à la carte de l’UFC le 18 avril. Cependant, Makhachev (17-1 MMA, 1-1 UFC) est actuellement en Russie. Comme son partenaire d’entraînement, le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov, Makhachev ne sera probablement pas en mesure de quitter le pays en raison de restrictions de voyage liées au coronavirus.

Cela le place dans une position inhabituelle. Selon Hernandez (11-2 MMA, 3-1 UFC), il n’y a pas eu beaucoup de mises à jour de la promotion concernant l’événement. Il se prépare pour un combat, qui n’a pas de lieu – et n’a probablement pas d’adversaire à combattre.

“Nous sommes tous dans le noir”, a déclaré Hernandez mercredi au MMA Junkie. “C’est comme tout le reste. Lorsque nous entendons le mot officiel, nous entendons tous le mot officiel. (Expletive), la moitié du temps j’attends un tag sur Instagram pour savoir que quelque chose est enfermé. Évidemment, Khabib étant coincé en Russie, j’imagine que l’Islam est dans le même avion là-bas.

«Les circonstances de mon adversaire sont un peu floues à ce stade. Tout a été flou. Ils gardent toutes les informations près de leur poitrine parce que je suis certain qu’ils ne veulent plus faire de fausses annonces. C’était juste une sorte de brouillard. Je vais continuer de suivre cette route de briques jaunes de l’UFC à travers tous les effrayants (explétifs) sur les côtés. J’espère juste qu’il y a une arène et un pot d’or à la fin. Nous sommes un peu dans le noir. “

Malgré le désarroi causé par la pandémie de COVID-19, Herandez pense qu’il est dans le meilleur état mental de son mandat à l’UFC. Hernandez a déclaré que les obstacles dans son camp d’entraînement l’ont amené à faire des ajustements, mais le processus est toujours en bonne voie.

“Les ressources alimentaires devenaient difficiles”, a déclaré Hernandez. «L’île aux fruits et légumes était toujours ouverte, mais il suffisait d’entrer et de sortir (explétif). Les heures de gym étant ce qu’elles étaient. La ville a été fermée il y a un peu plus d’une semaine. Tout se rapprochait. Ça avait l’air un peu sombre. Je me disais: «Mec, ce (explétif) est nul.» Nous avons tourné ce (explétif) très rapidement.

«J’ai une excellente équipe de personnes. … Nous avons monté les fenêtres. J’ai du ruban de boucher partout sur mes murs, donc on dirait que nous avons un laboratoire de méthamphétamine dans le dos. Nous venons juste de rentrer là-bas, tout en menant des opérations. »

Si Makhachev est en effet incapable de se rendre à l’UFC 249, Hernandez espère que la promotion lui donnera Diego Ferreira ou Drew Dober, qui devraient s’affronter le 2 mai à l’UFC sur ESPN + 32.

“Je suis resté concentré sur l’islam, mais je parcourais les matchs”, a déclaré Hernandez. «J’ai vu (Diego) Ferreira et (Drew) Dober être jumelés en mai. J’imagine que ces deux gars se sont entraînés et pourraient être prêts à intensifier. Je pense aussi à eux. “

En fin de compte, cependant, Hernandez a déclaré qu’il pourrait s’agir de Makhachev, Ferreira ou Dober. Ils sont tous pareils pour lui.

“C’est toujours moi contre moi avec qui que ce soit”, a déclaré Hernandez. «Je m’en fous de qui ils ont mis en face de moi dans deux semaines et demie. Je me suis dépassé. “

Découvrez l’intégralité de l’interview d’avant-combat de l’UMA 249 de MMA Junkie avec Alexander Hernandez dans la vidéo ci-dessus.

