Alexander Hernandez contre Islam Makhachev en préparation pour l’UFC 249 le 18 avril à Brooklyn

Une paire de poids légers percutants est sur une trajectoire de collision pour l’UFC 249, alors que MMA Junkie rapporte qu’Alexander Hernandez et Islam Makhachev sont en pourparlers à jeter le 18 avril 2020 au Barclays Center de Brooklyn, New York.

Hernandez vient de remporter une décision unanime contre Francisco Trinaldo à l’UFC sur ESPN 4 en juillet dernier à San Antonio, Texas. Avant cela, “The Great” avait subi une défaite par KO technique contre Donald Cerrone, mettant fin à sa séquence de huit victoires (voir à nouveau ici).

Makhachev, quant à lui, a été assez couru depuis ses débuts dans l’Octogone en 2015, remportant sept de ses huit premiers combats, dont ses six derniers d’affilée. Pendant ce temps, Islam a remporté de grosses victoires sur Nik Lentz, Gleison Tibau et, plus récemment, a battu Davi Ramos à l’UFC 242.

Un combat entre Kevin Lee et Makhachev était rumeur depuis un certain temps, mais après que Lee ait été réservé pour faire face à Charles Oliveira lors de l’UFC Fight Night 170 le 14 mai, l’Islam a dû chercher ailleurs un combat. Et il a obtenu une belle grâce à sa patience, car Hernandez est aussi dur qu’ils viennent et est déterminé à reprendre son élan après avoir été disputé par “Cowboy”.

L’UFC 249 devrait présenter un combat pour le titre entre le champion des poids légers, Khabib Nurmagomedov, et le meilleur concurrent Tony Ferguson. Dans le co-événement principal, Rose Namajunas affrontera Jessica Andrade dans une bataille d’anciennes championnes poids paille.

Pour voir l’intégralité de l’UFC 249: carte de combat «Khabib vs Ferguson», cliquez sur ici.