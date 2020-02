Alexander Hernandez est soudainement boiteux lors du match revanche de ‘Cowboy’ après l’avoir vu ‘quitter’ contre Conor McGregor

Donald Cerrone ne se soucie pas vraiment si vous êtes assez stupide pour penser qu’il a plongé contre Conor McGregor à l’UFC 246 après avoir subi une défaite par élimination directe de 40 secondes. C’est parce que selon le vétéran de longue date, il a tout donné contre “Notorious”, il a simplement perdu contre un homme meilleur cette nuit-là.

Il n’a cependant souffert d’aucune fracture.

Pourtant, il y en a qui sont un peu déçus et carrément en colère – cet homme compris – que “Cowboy” n’a pas mieux combattu. Parmi eux, Alexander Hernandez, qui a déclaré à Marc Raimondi d’ESPN qu’il était décevant de voir Cerrone “démissionner” contre McGregor, alors qu’il ressemblait à un homme possédé lors de leur propre scrap il y a un an.

En conséquence, “The Great” a perdu tout intérêt qu’il avait à poursuivre un match revanche.

“Cette performance m’a rendu flasque. J’avais tellement de mal et cet esprit vindicatif que j’allais vaincre et tuer” Cowboy “, prendre ma revanche. Et tout cela par respect parce qu’il est qui il est et il me battre », a déclaré Hernandez.

«Et donc pour moi, j’ai eu cette vendetta et j’ai dû aller la chercher. Après avoir regardé cette performance, l’érection que j’avais chaque matin avec la vengeance en tête s’est juste effondrée dans l’air. Je ne veux rien avoir à faire avec lui, rien à voir avec ce combat. “

Bien qu’il ne discrédite pas complètement McGregor pour ce qu’il a fait à l’intérieur de l’Octogone, Hernandez se concentre davantage sur le manque d’effort de Cerrone, d’autant plus qu’il était à la réception de l’une des meilleures performances de “Cowboy” à peine 12 mois avant, perdant contre lui par le biais technique KO (voir).

“J’ai regardé ce combat et McGregor a fait quelque chose de spécial mais il (Cerrone) a démissionné. Tu vas me donner cette merde et tu vas foutrement arrêter? Tu vas me donner cette performance et donner McGregor, quel que soit le putain, c’était quoi? », a ajouté Hernandez.

“C’est comme si j’étais un peu (en colère). Mais c’est le gars qui est apparu. C’est le truc avec ‘Cowboy’, parfois il se présente et parfois non. J’ai définitivement perdu l’envie de ce combat après cette performance . ”

Depuis leur combat, Cerrone a continué à concourir quatre fois, passant 1-3, tandis que Hernandez n’a concouru qu’une seule fois, remontant dans la colonne des victoires contre Francisco Trinaldo en juillet dernier à San Antonio, Texas.