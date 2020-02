Alexander Hernandez pense que Donald Cerrone s’est «rendu» à Conor McGregor; Il ne s’intéresse plus à la vengeance

Alexander Hernandez a rejoint la longue liste des critiques de la performance abyssale de Donald Cerrone autrefois UFC 246.

Hernandez, qui occupe la quinzième étape du classement des poids légers, se réunit en tant que combattant invité pour la Fight Week de UFC 247. Le Texan de 26 ans a parlé aux médias (via MMA Junkie) et a déclaré qu’il ne voulait pas de revanche avec le «Cowboy» après avoir été écrasé par McGregor en quarante secondes.

«Sa performance m’a rendu flasque. J’ai eu cette érection et ce désir de vengeance pour revenir, conquérir et anéantir ‘Cowboy’. Tout le respect est parce qu’il est qui il est et qu’il m’a battu, il a donc dû prendre ma revanche. L’érection avec laquelle je me réveillais chaque matin avec ce foutu désir de vengeance dissoute dans l’air et maintenant je ne veux plus rien avoir à faire avec ce combat. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Je n’ai pas besoin de dire quoi que ce soit car j’ai déjà trop bavardé. C’est juste que j’ai vu le combat, et oui, McGregor a fait quelque chose de spécial, mais il (Cerrone) a abandonné. Allez-vous me donner ce genre de combat et allez-vous donner à McGregor ce que c’était que cette merde *? Telle est la question en ce qui concerne «Cowboy», parfois il se présente pour se battre, parfois non. J’ai définitivement perdu le désir de ce combat après cette performance. »

Hernandez a mesuré Cerrone dans le stellaire des préliminaires de l’historique UFC sur ESPN + 1, où il a été battu par TKO au deuxième tour.

Il est revenu à la victoire avec une décision unanime controversée sur Francisco Trinaldo dans le UFC Fight Night San Antonio.

Cherchant à revenir dans l’octogone, il veut se battre soit avec Islam Makhachev, Diego Ferreira, Gregor Gillespie ou Au cinquième.