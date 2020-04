Alexander Hernandez pense qu’il pourrait avoir contracté le coronavirus de l’entraîneur-chef

Le concurrent léger de l’UFC, Alexander Hernandez, admet qu’il a peut-être contracté le coronavirus de son entraîneur-chef, mais il a quand même prévu de se battre de toute façon.

Hernandez était prêt à combattre Islam Makhachev sur la carte UFC 249 originale à Brooklyn dans ce qui aurait été l’un des plus grands combats de sa carrière à ce jour. Lorsque la pandémie de coronavirus a entraîné un durcissement des restrictions de voyage dans le monde, l’UFC a appelé Omar Morales à combattre Hernandez à la place, sur la carte reprogrammée du palais de Tachi.

S’adressant à MMAFighting.com, Hernandez a admis que c’était peut-être une bonne chose qu’il n’ait pas fini par se battre parce qu’il pensait qu’il était infecté par le coronavirus. Selon «The Great», son entraîneur-chef a été testé positif au COVID-19, et Hernandez pense qu’il l’a également, bien qu’il n’ait jamais fini par se faire tester pour le coronavirus.

«Mon propre entraîneur-chef est tombé à un moment donné. Il est malade. Je pensais avoir attrapé de la merde à un moment où je devais juste me battre et m’entraîner. Chaque fois que je recommençais à monter en régime, je devenais incroyablement nauséeux et extrêmement chaud. Se faire tester est difficile, donc je ne m’inquiète pas vraiment pour cette merde. Il semblait que nous étions tous en train de chuter à un moment donné », a déclaré Hernandez.

“(Mon entraîneur-chef) l’avait et je respirais l’air de ce mec, alors peut-être. Ouais, peut-être que je l’ai fait, mais je l’ai juste foutu, mec. Je ne m’en inquiète pas. Je devais me préparer pour un combat. J’ai dit que c’était ce que j’allais faire et c’est ce que j’ai fait. Je suis dans la meilleure forme de ma vie et je suis prêt à relever n’importe quel défi. Je suis prêt à affronter n’importe quel adversaire disponible dans les États. “

Heureusement, il semble que Hernandez se soit complètement rétabli, mais c’est peut-être une bonne chose que l’UFC 249 ait fini par être mis au rebut, de sorte qu’il n’a pas eu la possibilité de propager le coronavirus au cas où il l’aurait effectivement.

Pensez-vous qu’Alexander Hernandez aurait dû participer à l’UFC 249?